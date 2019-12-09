Экономика

16:15 09.12.2019

ЕК одобрила выделение 3,2 млрд евро на выпуск аккумуляторов для электромобилей

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ЕК одобрила выделение 3,2 млрд евро на выпуск аккумуляторов для электромобилей

 Европейская комиссия (ЕК) одобрила планы семи государств выделить в общей сложности 3,2 млрд евро на субсидии для создания европейского центра по производству элементов аккумуляторных батарей для электромобилей.

"Этот важный план, представляющий интерес для всей Европы, может быть реализован без чрезмерного подрыва конкуренции", - заявила еврокомиссар Маргрете Вестагер в понедельник в Брюсселе.

Еврокомиссия одобрила создание так называемого "батарейного альянса" в конце 2017 года, чтобы позволить европейским предприятиям наверстать упущенное в сфере производства литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Их выпуск в Европе будет осуществляться совместными силами по модели европейского авиастроительного концерна Airbus, сообщает Deutsche Welle.

Министр экономки ФРГ Петер Альтмайер назвал решение Еврокомиссии большим успехом для автопроизводителей страны и всей Европы.

Планируется, что Германия выделяет в рамках этого проекта 1,25 млрд евро, Франция - 960 млн евро, Италия - 570 млн евро, Польша - 240 млн евро, Бельгия - 80 млн евро, Швеция - 50 млн евро и Финляндия - 30 млн евро. Кроме того, предполагается привлечение частных инвестиций на сумму 5 млрд евро.

Теги: #электроавтомобили #ек #аккумулятор
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