Экономика

15:31 09.12.2019

ПриватБанк в 2019г. смог получить 585 млн грн по "токсичному" кредитному портфелю на 250 млрд грн

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ПриватБанк в 2019г. смог получить 585 млн грн по "токсичному" кредитному портфелю на 250 млрд грн

 Обслуживание "токсичного" кредитного портфеля ПриватБанка, сформированного до его национализации, близко к нулю, заявила замглавы правления банка Галина Пахачук на прошедшей недавно встрече The Banking 50, видеоотчет которой размещен на ее сайте.

"Цена вопроса – около 250 млрд грн, по которым сегодня реально, если взять статистику 2017-2019 годов, практически обслуживание остановилось. 2019 год сейчас завершается: через судебную систему, взыскания, соответствующие встречные обязательства – в среднем смогли собрать 585 млн грн – это практически близко к нулю", – сказала Пахачук.

По ее словам, для целей финансовой отчетности поток от этого портфеля учитывается как нулевой.

Замглавы правления уточнила, что основная сумма долга "токсичного" портфеля – 213 млрд грн, а еще 36 млрд грн – это проценты.

Пахачук добавила, что доля NPL в новом кредитном портфеле, сформированном после национализации банка, составляет 2,7%, а по кредитам до национализации, не относящимся к "токсичному" портфелю, – 26-28%. Топ-менеджер пояснила, что одна из причин – банк до 2017 года не проводил списание ряда таких кредитов, например, клиентам на неконтролируемой территории.

Она отметила, что основную долю в "токсичном" портфеле занимает так называемая "группа 36": кредиты 36 компаниям на 126 млрд грн по номиналу и 148 млрд грн с учетом накопленных процентов. По словам Пахачук, соглашения с этими заемщиками изначально так прописывались, что права банка-кредитора были ущемлены. Помимо того, по этой группе отсутствует вся необходимая документация, номинальные процентные ставки низкие (около 10%), а дополнительные выплаты, по прописанным в дополнительных соглашениях формулах, судебной властью признанные незаконными на общую сумму 18 млрд грн.

Замглавы правления добавила, что предприятия-должники настаивают, что не имели полномочий на подписание, а реальными подписантами кредитных соглашений со стороны заемщиков выступали "работники банка, сидящие в соседнем кабинете".

Среди других составляющих "токсичного" портфеля она назвала группы "31 ВИП клиент"; 31 кейс, связанных с топ-менеджементом банка, "лизинг АЗС и нефтебазы".

Пахачук подчеркнула, что для государства национализация ПриватБанка по состоянию на сегодня обошлась в 198 млрд грн: взнос в капитал на 155 млрд грн в виде гособлигаций и полученные по этим бумагам процентные выплаты.

"С марта 2017 года ни одного уголовного дела по факту, предъявленному человеку, нет. Есть фактовые дела, но нет конкретных предъявлений конкретным лицам", – констатировала замглавы правления состояние дел, которые расследуются правоохранителями.

По ее словам, в настоящее время эти дела объединены и переданы в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Советник президента Украины Виктория Страхова добавила, что, так как подследственностью НАБУ являются госорганы, то эти дела ведутся одновременно и против бывших собственников, и против Нацбанка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (522,422 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.

Теги: #кредиты #приватбанк
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