Экономика

15:02 09.12.2019

В концессионном конкурсе по морпорту "Херсон" будут участвовать 4 компании

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В концессионном конкурсе по морпорту "Херсон" будут участвовать 4 компании

По результатам 60-дневного срока принятия заявок на конкурс по передаче в концессию имущества государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" примут участие четыре компании, из которых две – международные, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге в Киеве в понедельник.

В числе компаний, подавших заявки на участие в конкурсе, - Busserk Liman Isletme Loj (Турция), ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия и Швейцария), а также ООО "Укрморпорт" (Украина).

Как сообщалось, о начале проведения конкурсов по пилотным проектам концессии в портовой отрасли правительство объявило 12 сентября 2019 года. С победителем каждого конкурса будет заключен договор, сторонами которого станут Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV, т. н. "проектная компания"), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

ТЭО пилотных проектов были разработаны консорциумом международных консультантов, сформированы ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО был проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы. Кроме того, состоялись встречи с потенциальными отечественными и зарубежными частными партнерами с целью учета их предложений по реализации проектов.

Теги: #концессия #морпорт #конкурс #херсон
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