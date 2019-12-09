Экономика

14:49 09.12.2019

Открытие рынка земли в Украине поддерживают 70% опрошенных СЕО компаний-членов Европейской бизнес ассоциации

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Открытие рынка земли в Украине поддерживают 70% опрошенных СЕО компаний-членов Европейской бизнес ассоциации

Открытие рынка земли в Украине и ее продажу иностранцам поддерживают 70% опрошенных генеральных директоров членских компаний Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), тогда как 30% респондентов высказываются против, говорится в обнародованном релизе ассоциации.

"На сегодня, земельный вопрос в Украине является довольно зарегулированным и политизированным. Поэтому, прежде всего, важно в вопросе земельной реформы говорить о необходимости создания прозрачных процедур и снижении уровня бюрократических процессов. Очевидно, прозрачный рынок земли нужен для улучшения инвестиционной привлекательности Украины. Ведь именно прозрачность и предсказуемость регуляторного поля очень важна для иностранных инвесторов", - отметили в ассоциации.

Как сообщалось, со ссылкой на данные исследования ЕБА, индекс инвестиционной привлекательности в июле-декабре 2019 года повысился на 0,1 балла по сравнению с показателем в первом январе-июне этого же года – до 2,95 балла при максимальной оценке в 5 баллов.

Исследование, в ходе которого были опрошены 122 топ-менеджера компаний, показало, что 39% из них считают инвестиционный климат нейтральным, а 37% - неблагоприятным. При этом 17% назвали инвестклимат привлекательным, хотя в начале 2019 года таких было 19%, а во втором полугодии 2018-го - четверть.

Среди положительных изменений большинство отметили постепенную стабилизацию политической ситуации, старт земельной реформы, а также реформа налоговой и таможенной служб, запуск концессии, старт работы Высшего антикоррупционного суда, снижение инфляции, отмену лимитов на репатриацию дивидендов, рост покупательской способности.

Теги: #земля #рынок #еба
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