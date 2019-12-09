Нафтогаз не откажется от своих требований к Газпрому в арбитраже - источник

НАК "Нафтогаз Украины" не будет отказываться от своих требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже, поскольку ничего равноценного стороны пока не наработали, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в компании.

"Готового решения по обмену требований "Нафтогаза" за истекшим и текущим арбитражами на что-то равноценное не наработано. Просто отказываться от них (от своих требований – ИФ) компания не будет ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также подтвердил участие исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко в составе делегации в Париже как представителя НАК, ведущего переговоры по заключению долгосрочного контракта.

По его словам, в случае принятия в Париже каких-то решений по газовой тематике они должны будут пройти процедуру согласования правлением или акционером "Нафтогаза".

"Очевидно, что любые значимые договоры такого масштаба будут требовать согласования как минимум правления, а как максимум - акционера", - пояснил источник.

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что исполнительный директор НАК Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель вошли в состав делегации, которая находится в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, при необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются.

Как сообщалось, в понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель. В Офисе президента Украины подтвердили, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина пройдет после переговоров "нормандской четверки".