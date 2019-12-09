Экономика

11:56 09.12.2019

"Гуцульська овеча бриндзя" стала первым украинским продуктом с зарегистрированным географическим указанием

2 мин читать

 Министерство развития экономки, торговли и сельского хозяйства Украины 11 ноября выдало свидетельство о регистрации права на использование зарегистрированного указания происхождения товара в отношении сыра "Гуцульська овеча бриндзя".

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, "Гуцульська овеча бриндзя" - это первое украинское географическое указание, которое соответствует европейским требованиям к регистрации и имеет право на признание в ЕС.

Заявку на регистрацию географического указания подал в Минэкономики общественный союз "Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров" 19 декабря 2018 года.

"Гуцульська овеча бриндзя" производится на летних высокогорных пастбищах Карпат из горного овечьего молока в соответствии с традициями, восходящими к XV веку. Зона производства продукта охватывает Закарпатскую, Ивано-Франковскую и часть Черновицкой области.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 9 октября 2019 года подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правовой защиты географических указаний" (№123-ІХ), принятый Верховной Радой 20 сентября (законопроект №1065). Внедрение закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Согласно документу, географическое указание – это наименование, идентифицирующее происхождение товара из определенного географического места, его особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом географическим местом происхождения; при этом хотя бы один из этапов производства такого товара должен осуществляться на определенной географической территории.

Теги: #товар #сыр #регистрация #права #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:38 05.12.2019
Суд возобновил в должности уволенного гендиректора "Энергостали", Минэкономики намерено обжаловать это решение - Милованов

Суд возобновил в должности уволенного гендиректора "Энергостали", Минэкономики намерено обжаловать это решение - Милованов

19:18 29.11.2019
Денисова обеспокоена информацией о нарушении трудового права украинцев в Чехии

Денисова обеспокоена информацией о нарушении трудового права украинцев в Чехии

16:44 29.11.2019
Минэкономики уволило руководителей пяти заводов "Укрспирта"

Минэкономики уволило руководителей пяти заводов "Укрспирта"

14:01 28.11.2019
Минэкономики ожидает оживления некоторых видов промышленности в IV кв.-2019

Минэкономики ожидает оживления некоторых видов промышленности в IV кв.-2019

15:50 17.11.2019
Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А – Милованов

Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А – Милованов

13:44 14.11.2019
Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС практически в исходном виде - Минэкономики

Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС практически в исходном виде - Минэкономики

10:38 08.11.2019
Минэкономики намерено вдвое повысить конкуренцию в энергетике, АПК, табачной, спиртовой отраслях и на рынке минудобрений – Милованов

Минэкономики намерено вдвое повысить конкуренцию в энергетике, АПК, табачной, спиртовой отраслях и на рынке минудобрений – Милованов

13:06 01.11.2019
Аудит заводов "Укрспирта" завершится до 1 декабря

Аудит заводов "Укрспирта" завершится до 1 декабря

16:59 31.10.2019
Нардепы с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации – Стефанчук

Нардепы с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации – Стефанчук

11:03 29.10.2019
Минэкономики считает реальным в 2020г. приток ПИИ в объеме $5-6 млрд

Минэкономики считает реальным в 2020г. приток ПИИ в объеме $5-6 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Потери экономики Украины от агрессии РФ составляют от $50 млрд до $150 млрд – Милованов

Украина обеспечена всеми необходимыми энергоресурсами для спокойного прохождения зимы - Гончарук

​​​​​​​В Украине с воскресенья официально заработала новая таможня - Нефьодов

Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества на сумму около $5,5 млрд

"Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом" и готов к трехсторонним – топ-менеджер НАК

ПОСЛЕДНЕЕ

Потери экономики Украины от агрессии РФ составляют от $50 млрд до $150 млрд – Милованов

Локальные рынки торговой недвижимости в Украине приближаются к порогу насыщения – эксперт

Соглашение с МВФ откроет Украине двери к макрофинансовой помощи ЕС на EUR500 млн – посол ЕС

Гражданская версия бронеавтомобиля "Новатор" появится в конце 2020г – "Украинская бронетехника"

"Укрметаллургпром" обеспокоен кризисной ситуацией в ГМК и призывает государство к поддержке отрасли

Нефть дешевеет после резкого скачка по итогам прошлой недели, Brent на уровне $64,12 за баррель

Доллар стабилен относительно евро и иены в ожидании новостей о ходе переговоров США-КНР

Газпром: доходов от экспорта больше не хватает для субсидирования российского рынка

Украина обеспечена всеми необходимыми энергоресурсами для спокойного прохождения зимы - Гончарук

​​​​​​​В Украине с воскресенья официально заработала новая таможня - Нефьодов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА