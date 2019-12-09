Локальные рынки торговой недвижимости в Украине приближаются к порогу насыщения – эксперт

Активность международных и украинских ритейлеров оживила интерес девелоперов к строительству торговой недвижимости во всех крупных городах Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в консалтинговой компании UTG (Киев).

"Падение потребительских настроений в странах Европы, стремительное развитие online-торговли, высокий уровень конкуренции в сегменте одежды и обуви, рост зарплат персонала привели к снижению маржи доходности и нагромождению товарных запасов у крупнейших европейских ритейлеров, вынудили их искать новые рынки сбыта, стимулировали к выходу и к открытию магазинов на рынках не охваченных ранее стран", - сказал руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник.

Так, после долгих лет переговоров на национальный рынок Украины начали выходить возвращаться представленные ранее ведущие международные ритейлеры: H&M, Decathlon, Koton, Defacto, Polo Ralph Lauren, Kilian, AllSaints, PennyBlack, Tru Trussardi, Laurel, XTI, Santoni, Jo Malone, Daniel Hechter и др.

"Активность ритейлеров оживила интерес девелоперов к торговой недвижимости и во всех крупных городах Украины были возобновлены работы на строительных площадках", - отметил эксперт.

По его данным, к концу 2019 года на разных стадиях реализации (строительство, подготовительные работы, концепция) в столице и ближайшем пригороде находятся 44 проекта совокупной арендной площадью 1,46 млн кв. м, в Одессе – 15 проектов совокупной арендной площадью 419,4 тыс. кв. м, в Днепре – более 100 тыс. кв. м, в Харькове – более 124 тыс. кв. м, во Львове – более 80 тыс. кв. м.

При этом покупательская способность и потенциал торговых площадей ограничены размером заработных плат (в Киеве - 16 249 грн; в Одессе – 9 473 грн; в Харькове - 9 453 грн, во Львове – 9 729 грн), динамикой их прироста, размером потребительских расходов (в Киеве - 62,2% от совокупного семейного дохода; в Одессе – 67,6%; в Харькове - 62,9%, во Львове – 71,80%) и ростом услуг ЖКХ, содержания/аренды жилья, проезда, транспорта, связи, образования, медицины, а также уровнем инфляции и обменного курса национальной валюты.

Кроме того, на успешность функционирования торговой недвижимости оказывает значительное влияние объем и структура существующего предложения. Так, в Киеве представлены пять региональных, 27 окружных, 24 микрорайонных, 19 специализированных и 32 отдельно стоящих гипермаркета общей площадью немногим более 1,6 млн кв. м. Действующее предложение Одессы – 449,1 тыс. кв. м, Харькова – 503,4 тыс. кв. м, Львова – 399,1 тыс. кв. м.

При этом торговое предложение постоянно увеличивается. Только за 2019 год в Киеве уже открылись микрорайонные ТЦ Smart Plaza Obolon (GLA = 11,8 тыс. кв. м) и ТЦ "Оазис" (GLA = 7,8 тыс. кв. м), региональные – ТРЦ River Mall (GLA = 62,2 тыс. кв. м) и Blockbuster Mall (GLA = 135 тыс. кв. м), специализированный "Аракс" в Ходосовке (GLA = 10 тыс. кв. м) и street-retail на ул. Г.Кирпы, 2 (GLA = 2,5 тыс. кв. м).

Кроме того, на 7 декабря заявлен к открытию после реконцепции и реконструкции обновленный ТРЦ "Караван Outlet" (GLA = 45,3 тыс. кв. м).

"В итоге, в случае реализации и запуска в эксплуатацию всех задекларированных крупномасштабных проектов на локальных рынках может образоваться профицит торговых площадей, что повлечет за собой перераспределение потребительских потоков между объектами, рост вакантности и коррекцию ставок аренды в сторону снижения, особенно в морально устаревших объектах с серьезными концептуальными недостатками", - считает Олейник.

По его мнению, приближение насыщения и изменения на рынке уже становятся заметными, и часть девелоперов приступила к комплексной модернизации, редевелопменту, специализации, или реконцепции своих торговых объектов. Например, обновление начали такие объекты, как "Караван", "Метроград", Silver Breeze, InSilver, "Квадрат Лукьяновка", "Городок", "Магеллан", "Мармелад", Dream Town, "Сириус". Помимо этого, отмечает Олейник, ряд владельцев ТРЦ запланировал масштабные изменения на ближайшее время.

UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на консалтинге коммерческой и жилой недвижимости, брокеридже торговых помещений и комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на ноябрь 2019 года доля в 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит Игорю Мельнику, 65% – Вадиму Непоседову, 5% – Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.