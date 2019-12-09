Экономика

10:34 09.12.2019

Гражданская версия бронеавтомобиля "Новатор" появится в конце 2020г – "Украинская бронетехника"

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Гражданская версия бронеавтомобиля "Новатор" появится в конце 2020г – "Украинская бронетехника"

ЧАО "Украинская бронетехника" анонсировала выход на рынок автомобиля "Novator-CV" - гражданской версии специализированного бронированного автомобиля для перевозки личного состава "Новатор", поставляемого в Вооруженные силы Украины, спецподразделения СБУ, МВД и на экспорт.

"В течение последних месяцев "«Украинская бронетехника" получила большое количество запросов на приобретение гражданской версии "Новатора". В связи с этим в компании принято решение о разработке такого варианта популярной армейской машины", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте компании-производителя бронемашины - "Украинской бронетехники".

Прием заказов на Novator-CV начнется в конце 2020 года. Во всем, кроме бронезащиты, гражданская версия будет отвечать своему армейскому собрату.

"Речь не идет о производстве "паркетного" пикапа с "грубой" внешностью, на котором можно порычать у входа в ночной бар или покатать девушек после дискотеки. Хотя эта машина на трассе и ведет себя, как спортивный болид, ее родная стихия - бездорожье, леса и горы, а назначение - путешествия и настоящие приключения", - рассказал директор "Украинской бронетехники" Александр Кузьма.

Согласно информации, Novator-CV получит восьмицилиндровый турбодизель объемом 6,7 литра и мощностью 300 л.с., который обеспечит крутящий момент 895 N*m. Максимальная скорость в 180 км/ч будет ограничена электроникой.

Машина сохранит возможность уверенно преодолевать подъемы с углом до 60% и брод глубиной до 0,7 метра, а также двигаться с боковым наклоном до 50% и при этом перевозить в грузовом отсеке до 2 тонн.

Полноприводный пятиместный автомобиль будет комплектоваться 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, пневматической подвеской с изменяемым клиренсом, гидравлическими двойными тормозами с системой ABS, мощной противоударной и влагозащищенной электрической лебедкой с длиной троса 30 метров.

В базовой версии машина сохранит систему ночного вождения, подогрев всех стекол и зеркал, люк для выхода на крышу, высокоскоростную автоматическую систему пожаротушения салона и двигателя, автоматическую систему подкачки шин, электрический инвертор на 220 вольт, разъемы для зарядки мобильных телефонов и радиостанций, а также систему климат-контроля для комфортной эксплуатации автомобиля при температуре от -40 до +50 С.

"Доходы от реализации гражданской версии "Новатора" мы планируем инвестировать в разработку и производство новых образцов вооружения и военной техники для украинской армии", - отметил глава наблюдательного совета "Украинской бронетехники" Андрей Сенченко.

Теги: #всу #бронетехника #novator #мвд
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