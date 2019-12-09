Экономика

09:47 09.12.2019

"Укрметаллургпром" обеспокоен кризисной ситуацией в ГМК и призывает государство к поддержке отрасли

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"Укрметаллургпром" обеспокоен кризисной ситуацией в ГМК и призывает государство к поддержке отрасли

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выражает глубокую обеспокоенность кризисной ситуацией в горно-металлургическом комплексе (ГМК) Украины, в результате чего остановлен ряд предприятий и резко снижается выпуск металлопродукции.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте объединения "Укрметаллургпром" в пятницу вечером.

Так, по прогнозам ОП "Укрметаллургпром", в декабре текущего года ожидается производство чугуна на уровне 1,25 млн тонн, стали – 1,2 млн тонн, проката – 1,1 млн тонн, что является одним из самых низких уровней выпуска металлопродукции. При этом отмечается, что в течение нескольких последних лет украинская металлургия демонстрирует тенденцию к снижению производства стали. Если в декабре 2016 года было выплавлено 2,053 млн тонн жидкой стали, то в декабре-2017 – уже 1,897 млн тонн, декабре-2018 – 1,845 млн тонн, а в декабре-2019 будет выплавлено не более 1 млн тонн. Ожидаемое снижение объемов производства в декабре-2019 составит 37% против объемов производства в декабре-2018 и 42% снижения против объемов производства в декабре 2016 г.

Учитывая тенденцию, 2019 год украинская металлургическая отрасль, по прогнозам, завершит следующим образом: производство чугуна – 20 млн тонн, стали – 20,5 млн тонн, проката – 18 млн тонн.

"Это наихудший показатель за весь период существования независимой Украины. Для сравнения, если в 2017 году было выплавлено 21,3 млн тонн стали, то в прошлом году - 21,1 млн тонн", - констатирует "Укрметаллургпром".

В заявлении поясняется, что в результате ухудшения ситуации на глобальном рынке стали, от которого зависит стабильность отечественного ГМК, традиционно являющегося металлургическим нетто-экспортером (около 85% всей производимой металлопродукции экспортируется), в IV квартале 2019 года цены на чугун, сталь и готовый прокат снизились в среднем на 12%, а железорудного сырья – на 25% относительно цен предыдущих кварталов текущего года.

При этом подчеркивается, что негативные тенденции в отрасли только усиливаются, чему способствует усугубление ситуации как на внешних рынках, так и внутри страны.

Доходная часть сокращается вследствие снижения цен на мировых стальных рынках, а затратная увеличивается из-за постоянного и зачастую необоснованного повышения стоимости услуг, предоставляемых государственными монополистами. В частности, в марте 2019 года "Укрзализныця" (УЗ) в очередной раз повысила тарифы на ж/д грузоперевозки (+14,2%), однако за прошедшие 8 месяцев проблемы с обеспечением ж/д перевозок грузов ГМК (более 40% объемов перевозок по УЗ) не только не решились, а еще и усугубились – из-за дефицита тяги и введенной УЗ на его фоне дискриминационной по отношению к большинству грузоотправителей инициативы по перевозке грузов с большой скоростью по тарифу +20% (хотя должно быть +100%), значительно замедлилась скорость доставки грузов ГМК, которые перевозятся на общих условиях. В итоге на УЗ в ноябре 2019 года свыше 250 брошенных составов, ГОКи не выполняют запланированные объемы отгрузки, прирост остатков ЖРС на их складах за август-ноябрь 2019 превысил 1 млн тонн.

В объединении также указывают на рост тарифа на передачу э/э компанией НЭК "Укрэнерго" – при утвержденном на 2019 год тарифе 5,93 коп./кВт.ч. с 1 сентября 2019 года тариф повышен до 11,65 коп/кВт/ч. (+96%). Отдельного внимания, по мнению авторов заявления, заслуживает планируемое НКРЭКУ увеличение тарифов на транспортировку природного газа магистральными и распределительными трубопроводами - в случае его принятия затраты потребителей природного газа увеличатся на 0,8 тыс.грн/тыс.куб.м, что обойдется украинской металлургии еще в 2 млрд грн/год. Дополнительные сложности для украинских экспортеров создает ревальвация гривны – c начала 2019 года курс гривны укрепился на 14% (с 27,9 до 24 грн./$).

В "Укрметаллургпроме" считают, что все эти процессы носят бессистемный, хаотичный характер и стремительно уничтожают как конкурентоспособность украинской металлургии (на которую приходится около 12% ВВП, 30% экспорта, обеспечение работой свыше 0,5 млн граждан Украины), так и всю экономику Украины.

В дополнение к этому принятие законопроекта №1210, предполагающего необоснованное многократное повышение ренты на добычу железной руды, в сложившихся условиях будет иметь катастрофические последствия, подчеркивают в объединении. И напоминают, что уже сегодня практически полностью остановлены Днепровский метзавод, аглофабрика Южного ГОКа, приостановлена часть производственных мощностей Днепровского меткомбината, сокращено производство на "ArcelorMittal Кривой Рог" и "Азовстали". Большинство других предприятий отрасли также оказались на грани остановки.

Согласно сообщению, ГМК Украины завершает 2019 год в состоянии глубокого кризиса, что, как считают в "Укрметаллургпроме", уже в следующем году может обернуться катастрофой для экономической стабильности и национальной безопасности Украины: потерей рабочих мест, исчезновением источников поступлений в бюджеты всех уровней, утратой доверия заказчиков и рыночных ниш, которые сразу же займут внешние конкуренты, в первую очередь российские металлурги.

"Украинская горно-металлургическая отрасль, как никогда, нуждается в поддержке государства, в первую очередь в обеспечении стабильного и благоприятного тарифного и налогового поля, предоставлении качественного сервиса со стороны государственных транспортных компаний ("Укрзализныця", порты), создания условий для расширения инвестиций в реальный сектор и связанного с этим процессом роста металлопотребления, защите интересов украинских экспортеров на внешних рынках", - резюмируется в заявлении "Укрметаллургпрома".

Теги: #металлопродукция #укрметаллургпром #гмк
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