Экономика

21:28 08.12.2019

Украина обеспечена всеми необходимыми энергоресурсами для спокойного прохождения зимы - Гончарук

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Украина обеспечена всеми необходимыми энергоресурсами для спокойного прохождения зимы - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что Украина обеспечена газом, углем и всеми другими необходимыми для нормального прохождения нынешнего отопительного сезона ресурсами.

"Украина обеспечена газом, углем, всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще, об этой зиме не идет речь, потому что мы заранее позаботились о том, чтобы ничего в энергетическом плане Украине не угрожало в ближайшее время", - сказал Гончарук в эфире "ТСН" (телеканал "1+1") в воскресенье вечером.

В тоже время он напомнил, что контракт о транзите газа между Украиной и РФ заканчивается 1 января 2020 года, а переговоры о заключении нового контракта продолжаются.

"У нас продолжаются трехсторонние переговоры. Это абсолютно отдельный процесс с европейской, российской стороной и Украиной, как с транзитным государством. В рамках этих переговоров Украина занимает очень четкую позицию - нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет, с достаточными объемами газа для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе", - добавил Гончарук.

Теги: #энергоресурсы #гончарук #отопительный_сезон
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