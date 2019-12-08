Экономика

00:38 08.12.2019

Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества на сумму около $5,5 млрд

3 мин читать
Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества на сумму около $5,5 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой рассказал о реформах, которые внедряются в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом, сообщает пресс-служба главы государства.

"Руководитель МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ правительством под руководством премьер-министра Алексея Гончарука. По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества", - говорится в обнародованном поздно вечеров в субботу на сайте президента Украины сообщении.

По словам Зеленского, разговор с Георгиевой был очень конструктивным.

"Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Украину не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики "мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния".

Согласно информации, директор-распорядитель Международного валютного фонда заявила, что высоко оценила неимоверный прогресс, которого президент и правительство Украины достигли за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики.

"Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе - с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", - цитирует пресс-служба президента Георгиеву.

Вместе с тем, согласно размещенному на сайте МВФ заявлению директора-распорядителя по итогам телефонного разговора с главой Украинского государства, соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством Фонда и Исполнительным советом.

"… Я с удовлетворением отметила, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования. Это соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и утверждению Исполнительным советом, и эффективность соглашения будет зависеть от выполнения ряда предшествующих действий", - говорится в заявлении.

Директор-распорядитель Фонда также добавила, что они с президентом Украины согласились с тем, что экономический успех страны в решающей степени зависит "от укрепления правопорядка, повышения целостности судебной системы и уменьшения роли корыстных интересов в экономике, и что крайне важно гарантировать успехи, достигнутые в деле очистки банковская система и возместить крупные расходы для налогоплательщиков из банковских решений".

Теги: #зеленский #программа #георгиева #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:45 08.12.2019
Гончарук: новая программа поддержки МВФ означает более дешевые ресурсы для бизнеса и украинцев

Гончарук: новая программа поддержки МВФ означает более дешевые ресурсы для бизнеса и украинцев

22:27 07.12.2019
В Украине 8 декабря объявлено днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже – указ

В Украине 8 декабря объявлено днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже – указ

14:31 07.12.2019
Зеленский поедет в Париж, "вооруженный определенной информацией" от госорганов и спецслужб – секретарь СНБО

Зеленский поедет в Париж, "вооруженный определенной информацией" от госорганов и спецслужб – секретарь СНБО

13:53 07.12.2019
В Офисе президента Украины проходит закрытое заседание СНБО

В Офисе президента Украины проходит закрытое заседание СНБО

00:22 07.12.2019
Вакарчук: украинцы готовы поддержать Зеленского в его стремлении отстоять мир на украинских условиях

Вакарчук: украинцы готовы поддержать Зеленского в его стремлении отстоять мир на украинских условиях

23:43 06.12.2019
Зеленский: Порошенко сейчас не согласен с тем, что именно он и подписал в Минске, а там всё очень сложно с тем же контролем над границей

Зеленский: Порошенко сейчас не согласен с тем, что именно он и подписал в Минске, а там всё очень сложно с тем же контролем над границей

23:27 06.12.2019
Зеленскому не нравится термин "ОРДЛО": это "временно оккупированный Донецк и Луганск"

Зеленскому не нравится термин "ОРДЛО": это "временно оккупированный Донецк и Луганск"

23:16 06.12.2019
Зеленский считает, что Россия готова к разговору об урегулировании на Донбассе, а у Украины в Париже будет сильная позиция

Зеленский считает, что Россия готова к разговору об урегулировании на Донбассе, а у Украины в Париже будет сильная позиция

22:16 06.12.2019
Зеленский: У Украины есть "другой план" передачи ей контроля над границей, но я пока не буду говорить, что мы хотим изменить Минские соглашения

Зеленский: У Украины есть "другой план" передачи ей контроля над границей, но я пока не буду говорить, что мы хотим изменить Минские соглашения

13:55 06.12.2019
Порошенко советует Зеленскому не доверять Путину и "избегать встречи с ним с глазу на глаз"

Порошенко советует Зеленскому не доверять Путину и "избегать встречи с ним с глазу на глаз"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом" и готов к трехсторонним – топ-менеджер НАК

Газпром, Нафтогаз и оператор газотранспортной системы Украины проводят в Вене переговоры по газу - Новак

В Украине по-прежнему приоритетно перевозятся транзитные грузы из РФ в ущерб украинским компаниям – участники рынка

Фонд гарантирования не исключает вероятность единичных случаев банкротств банков в 2020г

Совет НБУ превысил свои полномочия при оценке деятельности правления Нацбанка

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрметаллургпром" обеспокоен кризисной ситуацией в ГМК и призывает государство к поддержке отрасли – заявление

"Укрнафта" может приостановить производство LPG в связи с отсутствием аукционов

"Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом" и готов к трехсторонним – топ-менеджер НАК

Газпром, Нафтогаз и оператор газотранспортной системы Украины проводят в Вене переговоры по газу - Новак

В Украине по-прежнему приоритетно перевозятся транзитные грузы из РФ в ущерб украинским компаниям – участники рынка

Фонд гарантирования не исключает вероятность единичных случаев банкротств банков в 2020г

Совет НБУ превысил свои полномочия при оценке деятельности правления Нацбанка

Экс-президент "Энергоатома" Недашковский оспаривает свое увольнение в суде

"Метинвест" считает недопустимым облагать допналогами добычу ЖРС в период кризиса в ГМК

"Аграрный фонд" должен выплатить 88 млн грн штрафа за более 1 млрд грн просроченного кредита

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА