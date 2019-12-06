В Украине по-прежнему приоритетно перевозятся транзитные грузы из РФ в ущерб украинским компаниям – участники рынка

В Украине по-прежнему в значительных объемах осуществляются перевозки транзитных грузов из Российской Федерации в ущерб грузам украинских компаний, в частности железорудного сырья.

Такие данные приводят горнорудные предприятия страны, продукция которых задерживается с отгрузкой.

"Несмотря на субботнее совещание, на котором было принято решение уменьшить в декабре объемы транзитных грузов, проходящих через ГП МТП" Южный "с 240 тыс. тонн до 40 тыс. тонн, сегодня утром снова наблюдается тенденция к увеличению объемов транзитных грузов через порт "Южный" в декабре за счет уменьшения месячных объемов отгрузки окатышей ЧАО "Полтавский ГОК", - цитирует "Кременчугская газета" письмо руководства ПГОКа министру инфраструктуры Владиславу Криклию.

При этом газета отмечает, что крупнейший экспортер Украины - Полтавский ГОК - просит министра инфраструктуры разобраться, почему украинская инфраструктура до сих пор недоступна отечественным производителям.

При этом в компании констатируют, что на порт "Южный" на 21-25 декабря уже номинировано судно Iron Destiny для вывоза из порта железорудных окатышей ПГОКа объемом 96 тыс. тонн, а необходимый объем окатышей для завоза в порт в декабре составляет 110 тыс. тонн. 13 ноября комбинатом на декабрь было заявлено основной план объемом 200 тыс. тонн для отгрузки окатышей в адрес МТП "Южный". Но по состоянию на 5 декабря "Укрзализныця" согласовала только 7650 тонн.

Дополнительно в декабре было дозаявлено ПГОКом два плана общим объемом 102,480 тыс. тонн, которые еще не согласованы. При этом в "Укрзализныце" (УЗ) по состоянию на 5 декабря появились дополнительно заявленные планы на российские транзитные грузы объемом 200 тыс. тонн через порт "Южный" на декабрь.

В ПГОКе призывают Мининфраструктуры определиться - какому из перевозок отдать предпочтение: транзитным грузам или грузам крупнейшего экспортера Украины - ЧАО "Полтавский ГОК".

Как сообщалось в ноябре в письме руководителей Северного, Южного, Ингулецкого, Центрального и Полтавского горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) в адрес Мининфраструктуры и Минэкономики, АО "Укрзализныця" увеличило транзит ЖРС из РФ в ущерб перевозкам аналогичной украинской продукции.

"Мы входим в перечень основных клиентов УЗ, перевозки продукции предприятий нашей отрасли составляют 21% (70,2 млн тонн) от всего ее грузооборота (...) В последнее время наши предприятия сталкиваются с большими трудностями при транспортировке своих грузов к пунктам назначения, в первую очередь к морским портам. Начиная с июня 2019 года, наблюдается существенное увеличение объемов транзита ЖРС российского производства через территорию Украины", - отмечалось ранее в документе, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Его авторы отмечают, что транзит ЖРС российского производства движется в направлении портов Черного моря, которые могут принимать суда грузоподъемностью свыше 200 тыс. тон (capesize) и имеют критическое значение для украинских горняков, металлургов и энергетиков. По данным УЗ, в третьем квартале 2019 года объемы транзитных перевозок железной руды, железорудного концентрата, и окатышей из РФ в направлении припортовых станций выросли более чем на 113% по сравнению с первым кварталом - с 803 тыс. тонн до 1,710 млн тонн. При этом, отмечается в письме, система тарифообразования УЗ для транзитных грузов построена таким образом, что увеличение объема транзитных перевозок приводит к двукратному снижению тарифа ($/тонно-км), а потенциальные потери от такой политики достигают 1,2 млрд грн в год.

Отмечалось также, что искусственные ограничения УЗ на отправку продукции отечественных предприятий приводят к росту расходов грузовладельцев на привлечение грузовых вагонов, сокращению объемов отгрузки и, соответственно, выручки, вынуждая накапливать готовую к отгрузке продукцию на складах.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, руководители ГОКов обратились к главам обоих министерств с просьбой незамедлительно решить проблемы ж/д перевозок в порты, в частности создать межведомственный штаб при участии Мининфраструктуры, Минэкономики, представителей ГМК, УЗ и портов ("Южный", "Черноморск") для оперативного решения вопросов логистики грузов ГМК.

Кроме того, авторы письма потребовали пересмотреть политику предоставления специальных условий/скидок компаниям, которые перевозят транзитные грузы, предлагая вменить УЗ первоочередное выполнение заявок украинских предприятий-экспортеров в полном объеме, а также наладить ежесуточный контроль за выполнением заявок на перевозку продукции украинских ГОКов.

"Поскольку последние три месяца УЗ предоставляла приоритет транзитным грузам, одновременно теряя возможность дополнительно зарабатывать на высшем тарифе украинских экспортеров, считаем справедливым ограничить транзит ЖРС российского производства на следующие три месяца (не более 300 тыс. тонн/мес.), чтобы отечественные предприятия смогли отгрузить все накопленные на складах запасы", - говорилось в письме.

Его авторы также предложили приостановить действие приказа Мининфраструктуры от 27 мая 2013 года №316 "О портовых сборах", которым предоставляется 50%-ная скидка для транзитных грузов российского производства.