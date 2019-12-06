Экономика

12:27 06.12.2019

Митинги под НБУ подтверждают правильность деятельности регулятора - и.о. замгоссекретаря США

2 мин читать
Митинги под НБУ подтверждают правильность деятельности регулятора - и.о. замгоссекретаря США

Акции протеста под стенами Национального банка Украины (НБУ) подтверждают правильность политики регулятора и являются "медалью за заслуги", сказал исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер во время встречи представителей Госдепартамента США с правлением центробанка.

Согласно сообщению Нацбанка в Facebook в пятницу, на встрече присутствовали глава НБУ Яков Смолий, его первый заместитель Екатерина Рожкова и заместитель Дмитрий Сологуб. А также второй заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, временный поверенный по делам США в Украине Вильям Тейлор и Рикер.

В ходе встречи Смолий сообщил, что целями митингов протеста под стенами регулятора являются дискредитация НБУ и проведенных им реформ, препятствие сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ) и психологическое давление на членов правления центробанка.

"Несмотря на это, Национальный банк продолжает выполнять свою работу, а сотрудничество с МВФ остается главным приоритетом. Ведь это обеспечит продолжение реформ в стране и станет позитивным сигналом для иностранных инвесторов", - отметил центробанк.

Как сообщается на сайте посольства США в Украине, во время своего официального визита в Украину 3-4 декабря Рикер провел продуктивные переговоры с украинскими чиновниками, представителями НБУ и представителями гражданского общества.

По результатам встреч, он отметил, что реформирование оборонной, экономической, судебной и других отраслей в Украине является ярким примером для других стран.

"Еще остается много работы, включая преодоление олигархической наследия Украины, но шаги, которые Украина делает, закладывают основу для укрепления экономических связей с США и другими западными партнерами ", - добавил Рикер.

Согласно сообщению посольства США в Украине, встречи представителей Госдепартамента США являются демонстрацией непоколебимой поддержки Администрации США "демократической, безопасной и успешной Украины" в преддверии саммита в нормандском формате 9 декабря.

Как сообщалось, акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ" под стенами регулятора началась 13 декабря. А в начале декабря митингующие также прибыли к домам Смолия и Рожковой.

В свою очередь в конце ноября правление НБУ заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятор в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и попытках вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", – сообщается в обращении правления НБУ.

Теги: #акции_протеста #нбу #госдеп_сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:27 06.12.2019
Совет НБУ признал валютно-курсовую политику Нацбанка неэффективной

Совет НБУ признал валютно-курсовую политику Нацбанка неэффективной

17:23 05.12.2019
Глава Совета НБУ обратился в Офис президента с предложением вывести Каленского из состава Совета - Дубинский

Глава Совета НБУ обратился в Офис президента с предложением вывести Каленского из состава Совета - Дубинский

15:58 05.12.2019
НБУ зарегистрировал международную платежную систему PayRun

НБУ зарегистрировал международную платежную систему PayRun

13:35 05.12.2019
В Украине никогда еще не было такой нормальной макроэкономической ситуации, как сейчас – заместители главы НБУ Чурий и Сологуб об укреплении гривни (ч. 2)

В Украине никогда еще не было такой нормальной макроэкономической ситуации, как сейчас – заместители главы НБУ Чурий и Сологуб об укреплении гривни (ч. 2)

12:50 05.12.2019
Протестующие вновь провели акцию возле дома Рожковой, правоохранители возбудили уголовное производство за хулиганство

Протестующие вновь провели акцию возле дома Рожковой, правоохранители возбудили уголовное производство за хулиганство

16:28 04.12.2019
Хотят курс 27 грн/$1 и ставку 5%, но так не бывает! - заместители главы НБУ Чурий и Сологуб об укреплении гривни (часть 1)

Хотят курс 27 грн/$1 и ставку 5%, но так не бывает! - заместители главы НБУ Чурий и Сологуб об укреплении гривни (часть 1)

11:19 04.12.2019
НБУ прогнозирует снижение инфляции в 2019г почти до 6%

НБУ прогнозирует снижение инфляции в 2019г почти до 6%

14:16 03.12.2019
НБУ обратится к правоохранителям в связи с преследованием митингующими его должностных лиц

НБУ обратится к правоохранителям в связи с преследованием митингующими его должностных лиц

13:03 03.12.2019
НБУ заявляет об усилении давления на институцию

НБУ заявляет об усилении давления на институцию

11:28 03.12.2019
НБУ выставит на аукцион памятные монеты "Микола Лукаш"

НБУ выставит на аукцион памятные монеты "Микола Лукаш"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕБРР и ЕС запустили платформу для поддержки украинских МСП в рамках инициативы EU4Business

Новый СРП-конкурс по разработке углеводородов на шельфе Черного моря может быть объявлен в марте 2020г - глава Госгеонедр

Совет НБУ признал валютно-курсовую политику Нацбанка неэффективной

Новак: министерская трехсторонняя встреча по газу может состояться на следующей неделе

Польско-румынский консорциум Vekto - Iridex Group Plastic победил в тендере на рекультивацию львовского полигона ТБО "Грибовичи"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Метинвест" считает недопустимым облагать допналогами добычу ЖРС в период кризиса в ГМК

ЕБРР и ЕС запустили платформу для поддержки украинских МСП в рамках инициативы EU4Business

Новый СРП-конкурс по разработке углеводородов на шельфе Черного моря может быть объявлен в марте 2020г - глава Госгеонедр

Маркарова считает преждевременным говорить об обсуждаемой правительством стратегии по ВВП-варрантам

Беларусь хочет цену на газ на уровне Смоленска плюс транспортировка - премьер Румас

"Кернел" купил МЭЗ "Эллада" в Кропивницком за $21 млн

Новак: министерская трехсторонняя встреча по газу может состояться на следующей неделе

Польско-румынский консорциум Vekto - Iridex Group Plastic победил в тендере на рекультивацию львовского полигона ТБО "Грибовичи"

Рада приняла закон о ликвидации схем в сфере оценке недвижимости

"Интергал-Буд" рассматривает возможность достройки всех проектов "Укрбуда"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА