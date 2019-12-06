Митинги под НБУ подтверждают правильность деятельности регулятора - и.о. замгоссекретаря США

Акции протеста под стенами Национального банка Украины (НБУ) подтверждают правильность политики регулятора и являются "медалью за заслуги", сказал исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер во время встречи представителей Госдепартамента США с правлением центробанка.

Согласно сообщению Нацбанка в Facebook в пятницу, на встрече присутствовали глава НБУ Яков Смолий, его первый заместитель Екатерина Рожкова и заместитель Дмитрий Сологуб. А также второй заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, временный поверенный по делам США в Украине Вильям Тейлор и Рикер.

В ходе встречи Смолий сообщил, что целями митингов протеста под стенами регулятора являются дискредитация НБУ и проведенных им реформ, препятствие сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ) и психологическое давление на членов правления центробанка.

"Несмотря на это, Национальный банк продолжает выполнять свою работу, а сотрудничество с МВФ остается главным приоритетом. Ведь это обеспечит продолжение реформ в стране и станет позитивным сигналом для иностранных инвесторов", - отметил центробанк.

Как сообщается на сайте посольства США в Украине, во время своего официального визита в Украину 3-4 декабря Рикер провел продуктивные переговоры с украинскими чиновниками, представителями НБУ и представителями гражданского общества.

По результатам встреч, он отметил, что реформирование оборонной, экономической, судебной и других отраслей в Украине является ярким примером для других стран.

"Еще остается много работы, включая преодоление олигархической наследия Украины, но шаги, которые Украина делает, закладывают основу для укрепления экономических связей с США и другими западными партнерами ", - добавил Рикер.

Согласно сообщению посольства США в Украине, встречи представителей Госдепартамента США являются демонстрацией непоколебимой поддержки Администрации США "демократической, безопасной и успешной Украины" в преддверии саммита в нормандском формате 9 декабря.

Как сообщалось, акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ" под стенами регулятора началась 13 декабря. А в начале декабря митингующие также прибыли к домам Смолия и Рожковой.

В свою очередь в конце ноября правление НБУ заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятор в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и попытках вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", – сообщается в обращении правления НБУ.