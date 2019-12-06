Маркарова считает преждевременным говорить об обсуждаемой правительством стратегии по ВВП-варрантам

Министерство финансов и Кабинет министров обсуждают стратегию по ВВП-варрантам, однако говорить о ней пока преждевременно, сообщила глава Минфина Оксана Маркарова.

"Мы все работаем, чтобы усилить рост экономики, и работаем, чтобы при росте экономики абсолютно держать под контролем дополнительные риски, которые могут возникать. У нас есть на три года ограничения таких выплат, даже если наступит такой момент. Относительно нашей стратегии в такой ситуации, этот вопрос активно обсуждается как министерством, так и правительством", – сказала Маркарова в ходе часа вопроса к правительству в пятницу в парламенте, отвечая на вопрос одного из народных депутатов.

По ее словам, как только окончательная версия стратегии будет готова, Минфин ее представит.

В обновленном макроэкономическом прогнозе правительство повысило оценку роста экономики Украины в 2019 году с 2,8% до 3,5%, а в следующем году – с 3,3% до 3,7%. Однако даже такой рост экономики не предусматрвиает условия для выплат по ВВП-варратам.

"То есть эти потенциальные бумаги не являются пока частью нашего долга и условия по их выплатам не сформировались ", – сказала также глава Минфина.

"Учитывая текущий макропрогноз, триггеры – то, что запускают эти выплаты, еще не включились, это очевидно. То есть эти потенциальные бумаги не являются пока частью нашего долга и условия по их выплатам не пришли", – сказала также глава Минфина.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3%, или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если свыше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо того с 2021 по 2025 годы платежи ограничены 1% ВВП.