Экономика

10:36 06.12.2019

Беларусь хочет цену на газ на уровне Смоленска плюс транспортировка - премьер Румас

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Беларусь хочет цену на газ на уровне Смоленска плюс транспортировка - премьер Румас

Беларусь рассчитывает, что цена российского газа для республики будет на уровне цены в Смоленской области РФ.

"Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона России - Смоленская область, плюс расходы на транспортировку", - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас журналистам в пятницу в Минске.

Беларусь и Россия до сих пор не согласовали 16 вопросов по "дорожным картам" по интеграции, сообщил Румас.

"Я вам так скажу, сейчас, готовясь к встрече (с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым - ИФ), я посчитал - у нас на сегодняшний день осталось по всем "дорожным картам" 16 несогласованных вопросов", - сказал Румас журналистам.

Он подчеркнул, что вопросы цены на газ и так называемой "перетаможки" входят в круг несогласованных вопросов.

Теги: #газ #беларусь
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