Экономика

19:30 05.12.2019

Рада приняла закон о ликвидации схем в сфере оценке недвижимости

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Рада приняла закон о ликвидации схем в сфере оценке недвижимости

Верховная Рада в четверг приняла в целом закон о ликвидации схем в сфере недвижимости №2047-д с необходимыми технико-юридическими поправками.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", проект закона с поправками в Налоговый кодекс относительно регистрации информации отчетов об оценке объектов недвижимости поддержали во втором чтении 338 народных депутатов.

"К девяти страницам закона предложили 1001 поправку – такую заинтересованность вызвал законопроект в зале. Из них 116 учтено полностью, частично или по сути", – сказал народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос"), представляя документ в парламенте.

При этом Рада поддержала поправку народного депутата Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность"), которая предусматривает бесплатный доступ, внесение и проверку информации в Единую базу на безоплатной основе.

"Доступ, внесение, проверка информации из/до Единой базы совершается бесплатно. Формирование электронных справок о рыночной стоимости объекта недвижимости совершается бесплатно", – гласит поправка.

В утвержденном к первом чтению законопроекте значилась норма, что плата за регистрацию отчета об оценке имущества должна составлять 10% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

Как сообщалось, 12 ноября Верховная Рада приняла за основу компромиссный законопроект о ликвидации схем при оценке недвижимости №2047-д, тогда как другие альтернативные законопроекты не нашли поддержки у комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Законопроект предлагает с 1 января 2020 году ввести упрощенный метод оценки объектов недвижимости, предполагающий их автоматическую оценку. В случае несогласия с оценкой стоимости, которую модуль определит автоматически, граждане смогут получить ее у оценщика и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это предусматривает текущая процедура, свидетельствует текст документа.

При этом нотариусы должны получить право бесплатного доступа к базе для проверки данных об оценке недвижимости. Оплата за формирование справок предлагается в размере 2,5% прожиточного минимума, а за регистрацию отчетов об оценке и информации из них в базе – 10%.

Теги: #недвижимость
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