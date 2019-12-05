Экономика

18:03 05.12.2019

Суд отменил решение АМКУ о наложении 55 млн грн штрафа на группу "ТАС" за нарушения при покупке "Днепрометиза"

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Суд отменил решение АМКУ о наложении 55 млн грн штрафа на группу "ТАС" за нарушения при покупке "Днепрометиза"

Хозяйственный суд Киева отменил решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 25 апреля 2019 года о наложении штрафа в размере 55 млн грн на группу компаний "ТАС" Сергея Тигипко за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции при приобретении акций ЧАО "Днепрометиз" (Днепр) и отказ в данной концентрации.

Как сообщается в материалах дела №910/8918/19, соответствующее решение по иску компании Blossom Investments OU (Эстония), связанной с группой "ТАС", принято 21 ноября текущего года, а полный текст вердикта составлен 27 ноября.

Как сообщалось, АМКУ 25 апреля рассмотрел вопрос относительно покупки группой "ТАС" предприятия "Днепрометиз" у подсанкционной "Северстали".

"Было признано, что данная транзакция была осуществлена с нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и санкционного законодательства. На ответчика - группу "ТАС" - наложен штраф в размере 55 млн грн. Разрешение не предоставлено", - написал тогда глава Комитета Юрий Терентьев в Facebook.

В свою очередь группа "ТАС" заявила о несогласии с решением АМКУ и намерении обжаловать его в судебном порядке.

Также сообщалось, что 27 октября 2017 года ПАО "Северсталь" продало ЧАО "Днепрометиз": ее дочерняя компания Cambay Services Ltd. завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd., владеющей 98,6% "Днепрометиза". АМКУ рассматривал приобретение новым собственником акций ЧАО "Днепрометиз" (Днепр) с декабря 2017 года.

"Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 году у группы "ТАС", в 2008 году докупила у "ТАС" еще 34,6% акций, сконцентрировав долю в предприятии до 98,6%

Ранее АМКУ в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" сообщал, что новый собственник одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлических изделий Украины - ЧАО "Днепрометиз" - не обращался в АМКУ за разрешением на концентрацию контрольного пакета акций завода: "В АМКУ в период с 1 января по 2 ноября 2017 года не поступали какие-либо заявления от субъектов хозяйствования о предоставлении разрешения на приобретение акций ЧАО "Днепрометиз".

"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год.

По данным НДУ на третий квартал 2018 года, в собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза".

Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" составляет 83,480 млн грн, номинал акции – 68,08 грн.

Теги: #тас #днепрометиз #суд #штраф #амку
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