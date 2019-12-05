Экономика

17:36 05.12.2019

Cистема электронного учета древесины объединяет уже 85% лесхозов Украины

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Cистема электронного учета древесины объединяет уже 85% лесхозов Украины

Система электронного учета древесины (ЭУД) объединяет 85% от общего количества лесхозов Украины и технически готова к подключению всех лесопользователей, сообщил директор по Восточной Европе австрийской компании Latschbacher GmbH (разработчик системы ЭУД) Владимир Молочко.

"Система ЭУД работает в Украине с 2013 года. Технически система полностью готова для подключения всех лесопользователей Украины. И сейчас это уже происходит, так как лесхозы уже подключились к системе и внедряют у себя электронный учет заготовленного леса. На сейчас мы оцениваем уровень подключения к системе в 85% от общего количества лесхозов Украины", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Национальная полиция уже имеет доступ к ЭУД и может контролировать легальность заготовленного леса при его транспортировке по дорогам Украины.

"Использование системы ЭУД всеми патрульными, которые несут службу на дорогах Украины, даст возможность полностью взять под контроль лесозаготовку, транспортирование и продажу круглого леса", - указал Молочко.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 4 декабря принял решение о введении единого электронного учета древесины. По мнению правительства, этот шаг позволит проанализировать внутренний рынок потребления и предотвратить неконтролируемые незаконные рубки леса.

Кроме того, Кабмин одобрил реализацию пилотного проекта продажи отдельных партий необработанной древесины через систему электронных аукционов "Прозорро. Продажи", что должно способствовать уменьшению незаконного оборота древесины. Проект будет реализовываться с апреля 2020 по апрель 2021 года.

Теги: #древесина #электронный_учёт #лесхоз
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