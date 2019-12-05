MetLife покупает страховщика домашних животных PetFirst, сумма сделки не раскрывается

MetLife Inc., одна из крупнейших в США публичных компаний сферы страхования жизни, покупает компанию PetFirst Healthcare LLC, специализирующуюся на страховании домашних животных.

В сообщении MetLife говорится, что компании заключили окончательное соглашение, при этом сумма сделки не раскрывается.

Покупка основанной в 2004 году PetFirst является примером того, как страховые компании предпринимают усилия для увеличения выручки на фоне слабых продаж полисов страхования жизни, пишет The Wall Street Journal. Страхование домашних животных последние несколько лет является одним из наиболее быстро растущих страховых продуктов.

Акции MetLife в ходе торгов в четверг прибавляют в цене 0,2%.