Экономика

17:30 05.12.2019

MetLife покупает страховщика домашних животных PetFirst, сумма сделки не раскрывается

1 мин читать

MetLife Inc., одна из крупнейших в США публичных компаний сферы страхования жизни, покупает компанию PetFirst Healthcare LLC, специализирующуюся на страховании домашних животных.

В сообщении MetLife говорится, что компании заключили окончательное соглашение, при этом сумма сделки не раскрывается.

Покупка основанной в 2004 году PetFirst является примером того, как страховые компании предпринимают усилия для увеличения выручки на фоне слабых продаж полисов страхования жизни, пишет The Wall Street Journal. Страхование домашних животных последние несколько лет является одним из наиболее быстро растущих страховых продуктов.

Акции MetLife в ходе торгов в четверг прибавляют в цене 0,2%.

Теги: #сша #страхование #metlife
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:03 05.12.2019
США готовы заплатить $5 млн за информацию об обвиняемом в киберпреступлениях россиянине Якубце

США готовы заплатить $5 млн за информацию об обвиняемом в киберпреступлениях россиянине Якубце

17:37 05.12.2019
Минфин США ввел санкции против 17 граждан и семи российских компаний за киберпреступления

Минфин США ввел санкции против 17 граждан и семи российских компаний за киберпреступления

17:34 05.12.2019
Пелоси объявила о начале составления пунктов обвинения для импичмента Трампа

Пелоси объявила о начале составления пунктов обвинения для импичмента Трампа

14:03 05.12.2019
Украина надеется на поддержку США для получения статуса участника партнерства расширенных возможностей НАТО - Гончарук

Украина надеется на поддержку США для получения статуса участника партнерства расширенных возможностей НАТО - Гончарук

12:40 05.12.2019
Первая встреча Джулиани в Киеве прошла с нардепом Деркачем

Первая встреча Джулиани в Киеве прошла с нардепом Деркачем

12:33 05.12.2019
СБУ установила еще двух фигурантов дела о присвоении средств вкладчиков CК "Гарант-Лайф"

СБУ установила еще двух фигурантов дела о присвоении средств вкладчиков CК "Гарант-Лайф"

12:20 05.12.2019
Рада приняла в первом чтении изменения в систему государственного социального страхования

Рада приняла в первом чтении изменения в систему государственного социального страхования

11:55 05.12.2019
Большинство европейских индексов растет, в центре внимания - торговая сделка США-КНР и статданные

Большинство европейских индексов растет, в центре внимания - торговая сделка США-КНР и статданные

11:33 05.12.2019
Адвокат Трампа встречается с украинскими экс-прокурорами

Адвокат Трампа встречается с украинскими экс-прокурорами

11:16 05.12.2019
Нормандский саммит даст РФ возможность согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине - Тейлор

Нормандский саммит даст РФ возможность согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине - Тейлор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Топ-менеджер "Нафтогаза" предлагает "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору для снижения тарифа на транзит

Программа кредитов под 5-9% заработает с 1 февраля-2020, заемщик должен внести 20% – премьер Украины

Витренко ожидает 25 февраля 2020 г. позитивное решение суда о принудительном взыскании с "Газпрома" $3 млрд в Нидерландах

Кабмин проведет аудит финотчетности "Нафтогаза"

НБУ прогнозирует снижение инфляции в 2019г почти до 6%

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд отменил решение АМКУ о наложении 55 млн грн штрафа на группу "ТАС" за нарушения при покупке "Днепрометиза"

Cистема электронного учета древесины объединяет уже 85% лесхозов Украины

НБУ зарегистрировал международную платежную систему PayRun

Львовский областной совет утвердил бюджет на 2020 год

Рада ратифицировала подписание финального соглашения с ЕИБ о кредитовании строительства метро в Харькове

ЕБРР увеличил лимит торгового финансирования Укргазбанку до $80 млн в рамках программы содействия торговле

Луцкий завод корпорации "Богдан" в 2019г. незначительно нарастит продажи троллейбусов и автобусов – предварительные итоги

"Энергоатом" откорректировал план ремонтной кампании с целью минимизации влияния диспетчерских ограничений весной 2020г. - Недашкоский

Возобновлена укладка "Северного потока 2"

АМКУ разрешил Dragon Capital купить складской комплекс "Книжного клуба "КСД" под Харьковом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА