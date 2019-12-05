Львовский областной совет утвердил бюджет на 2020 год

Львовский областной совет на заседании в четверг утвердил бюджет региона на 2020 год.

"Прогнозированный объем главного финансового документа по расходам – 6,2 млрд грн, по доходам – 5,9 млрд. На реализацию областных программ во Львовской области в следующем году направят 1,5 млрд грн", - сообщает пресс-служба облсовета.

За проект бюджета во время внеочередного заседания проголосовали 62 депутата, всего в облсовете 84 депутата.

По данным председателя бюджетной комиссии облсовета Олега Домчака, в связи с реформами в медицине и монетизацией льгот за жилищно-коммунальные услуги и социальные выплаты бюджет области на 2020 год в 2,4 раза уменьшился по сравнению с текущим годом.

Как сообщил Олег Домчак, бюджет на 2020 год по структуре на 55% состоит из собственных доходов области, а на 45% - из дотаций и субвенций из госбюджета.