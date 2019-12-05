Экономика

14:13 05.12.2019

Рада ратифицировала подписание финального соглашения с ЕИБ о кредитовании строительства метро в Харькове

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Рада ратифицировала подписание финального соглашения с ЕИБ о кредитовании строительства метро в Харькове

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение о поддержке Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) проекта "Продление метрополитена в Харькове", предусматривающее выделение кредита в сумме EUR160 млн.

Соответствующий законопроект, внесенный президентом Украины, поддержали 337 народных депутата при необходимых 226 голосов.

"Принятие ВР указанного законопроекта обеспечит создание правовых условий использование займа ЕИБ для реализации проекта расширения Харьковского метрополитена", - заявил в ходе обсуждения документа замминистра финансов Василий Шкураков.

Общий период погашения займа – 25 лет, в том числе четыре года льготного периода, первая дата погашения – 20 апреля 2022 года.

Шкураков отметил, что финансирование указанного проекта в объеме 408 млн грн предусмотрено в госбюджете на 2020 год.

Как сообщалось, 19 декабря мэр Харькова Георгий Кернес и директор представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер подписали соглашение о поддержке проекта "Продление метрополитена в Харькове", также предусматривающее выделение EUR160 млн.

25 декабря 2014 года Харьковский горсо решил создать группу управления инвестпроектом "Продление третьей линии метрополитена в Харькове", который предполагалось реализовывать совместно с ЕБРР.

21 декабря 2016 года Харьковский горсовет поддержал участие КП "Харьковский метрополитен" в инвестиционном проекте "Продление третьей линии метрополитена в Харькове" и дал согласие на получение займа ЕБРР и ЕИБ, привлеченных государством для реализации этого проекта, на сумму EUR320 млн.

Проект предусматривает продление третьей линии метрополитена на 3,47 км в направлении аэропорта, строительство двух станций метро – "Державинская" и "Одесская", строительство депо и приобретение 70 ед. подвижного состава.

11 декабря руководители ЕБРР, ЕИБ при участии пятого президента Украины Петра Порошенко подписали соглашение о финансировании инвестиционного проекта для Харьковского метрополитена. Предполагается, что обе станции и участок от существующих туннелей к станции "Державинская" (959 м) будут построены "открытым способом", тогда как перегонные туннели между новыми станциями (2514 м) – с помощью туннелепроходческого комплекса.

Строительство затронет 45 домов, из них три многоэтажки с 247 зарегистрированными жителями и несколько коммерческих объектов.

Теги: #еиб #верховная_рада #метро #кредит #харьков
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