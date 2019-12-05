Экономика

13:28 05.12.2019

ЕБРР увеличил лимит торгового финансирования Укргазбанку до $80 млн в рамках программы содействия торговле

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ЕБРР увеличил лимит торгового финансирования Укргазбанку до $80 млн в рамках программы содействия торговле

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил лимит торгового финансирования государственному Укргазбанку (Киев) до $80 млн в рамках программы содействия развитию торговли (TFP), что вдвое больше прошлого объема финансирования.

Согласно сообщению на сайте Укргазбанка в четверг, повышение лимита позволит финучреждению увеличить поддержку и финансирование внешнеэкономических проектов, в том числе из сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ), и продлить сроки финансирования до пяти лет.

Целью TFP является поддержка международной торговли в странах операций ЕБРР. В рамках этой программы ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая на себя политические и коммерческие платежные риски, связанные с международными торговыми операциями, которые банки финансируют в этих странах. TFP обеспечивает доступ к финансированию для экспортеров и импортеров, в том числе малого бизнеса, а также способствует развитию местного потенциала в сфере соблюдения требований и навыков торгового финансирования.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году ЕБРР взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти EUR13,6 млрд в рамках 432 проектов. Участниками TFP являются восемь украинских банков.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2019 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4-е место (114,133 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Теги: #ебрр #укргазбанк #финансирование
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