АМКУ разрешил Dragon Capital купить складской комплекс "Книжного клуба "КСД" под Харьковом
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Dragon Capital Investments Limited (Кипр) приобрести долю ООО "Ю Си Риал Истейт" (Харьковская обл.).
Как сообщается в сообщении АМКУ от 2 декабря, соответствующая сделка обеспечит компании Dragon Capital Investments Limited превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.
Как сообщалось со ссылкой на данные Единого госреестра, "Ю Си Риал Истейт" предоставляет в аренду и эксплуатацию собственное или арендованное недвижимое имущество. Зарегистрировано по ул.Заводская, 50 в пгт Солоницевка под Харьковом в направлении Киева.
Согласно данным веб-сайта книжного "Клуба семейного досуга", по соответствующему адресу расположен дистрибьюторский центр компании. Он открыт в мае 2009 года и представлен складским комплексом класса "А" площадью 12 тыс. кв. м, который "позволяет обрабатывать заказы и отправлять корреспонденцию любой сложности в кратчайшие сроки".
"В дистрибьюторском центре работает более 250 чел., что дает возможность ежеквартально направлять около 500 тыс. посылок, поставлять сеть фирменных розничных магазинов, а также обеспечивать работу с партнерами издательства", - говорится на сайте.
ООО "Ю Си Риал Истейт" создано в 2017 году. Учредителем является "М.О.Т.Инвест" (Вена, Австрия), конечным бенефициаром – граждане Германии Мехмет Зафер Токер и Стив Беер, а также гендиректор издательства "КСД" Олег Шпильман.
Чистая прибыль "Ю Си Риал Истейт" в 2018 году составила 5 млн грн, выручка – 8,9 млн грн. Текущие обязательства на конец года составляли 64,7 млн грн, нераспределенная прибыль – 63,7 млн грн.
Размер уставного капитала предприятия составляет 28,9 тыс. грн.
Австрийская "М.О.Т.Инвест" также является владельцем дочернего предприятия с иностранными инвестициями "Книжный клуб "КСД" (Харьков).
Компания в 2018 году сократила чистую прибыль в 4,6 раза - до 10,383 млн грн, при этом выручка снизилась на 5,3% -до 558,898 млн грн.
Уставный капитал "М.О.Т.Инвест" составляет 8,1 млн грн.
Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.