Экономика

09:23 05.12.2019

Акции easyJet и Just Eat заменят в индексе FTSE 100 бумаги Hiscox и Fresnillo

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Акции easyJet и Just Eat заменят в индексе FTSE 100 бумаги Hiscox и Fresnillo

Акции британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc вновь войдут в расчет фондового индекса FTSE 100 после шести месяцев отсутствия.

Кроме того, в него будут добавлены бумаги сервиса заказа и доставки еды Just Eat Plc, сообщил индексный провайдер FTSE Russell итоги очередного пересмотра.

При этом FTSE 100 покинут акции бермудской перестраховочной компании Hiscox Ltd. и золотодобывающей Fresnillo Plc. Первая компания входила в расчет индекса всего год, а вторая находилась в нем с марта 2009 года.

Изменения вступят в силу после закрытия рынка 20 декабря.

Состав индексов FTSE Russell корректируется каждый квартал для отражения изменений рыночной стоимости компаний. В FTSE 100 входят акции ста крупнейших по капитализации компаний, имеющих листинг на Лондонской фондовой бирже.

Теги: #easyjet #акции
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