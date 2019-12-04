Топ-менеджер "Нафтогаза" предлагает "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору для снижения тарифа на транзит

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко порекомендовал "Газпрому" (РФ) обратиться к украинскому регулятору (НКРЭКУ) с обоснованиями необходимости снижения тарифа на транзит газа через ГТС Украины.

"Российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома", - написал Витренко на своей странице в "Фейсбук".

Он напомнил, что Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, которая применяется к транзиту газа согласно европейскому тарифному кодексу (NC TAR).

"По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. Иными словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", - пояснил исполнительный директор "Нафтогаза".

По его словам, транзит должен быть экономически выгоден для всех сторон: украинской, российской и европейской. "Это если экономические аргументы кому-то действительно важны", - резюмировал Витренко.

Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить украинский транзит, но предложение Киева по транзиту газа пока экономически неприемлемо.

Предложение украинской стороны по тарифу на транспортировку газа в Европу с 2020 года также назвал очень высокими председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, отметив, что они значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.

Как сообщалось, украинская сторона неоднократно подчеркивала, что тариф будет зависеть от срока заключения контракта и объема транзита.

В октябре украинская сторона презентовала новую методику расчета тарифа на транзит газа. В "Нафтогазе" посчитали, что на период 2020-2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м - $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году - $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все - с НДС). В 2016 году Миллер сообщал, что тариф на транспорт газа по "Северному потоку 2" составляет $2,1 за 1 тыс. куб. м на 100 км.