Экономика

19:41 04.12.2019

Constellation продала известную пивоварню Ballast Point мелкой компании через 4 года после покупки

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Constellation продала известную пивоварню Ballast Point мелкой компании через 4 года после покупки

Американский производитель алкогольных напитков Constellation Brands Inc. договорился о продаже производителя крафтового пива Ballast Point Brewing Co за неназванную сумму малоизвестной Kings & Convicts Brewing Co.

Как сообщается в пресс-релизе компаний, сделка затрагивает собственно марку Ballast Point, а также производственные мощности и пабы компании (пять в Калифорнии и одну в Чикаго). При этом пивоварня в Вирджинии останется у Constellation.

Ballast Point была основана в Сан-Диего в 1996 году и стала одной из самых крупных и популярных независимых пивоварен в США. Constellation купила компанию в 2015 году за $1 млрд. В 2016 году производство Ballast Point достигло пикового объема в 430 тыс. бочек, однако на текущий год прогнозировалось 200 тыс. бочек. Компания реализует продукцию в 50 американских штатах и 19 странах.

Kings & Convicts была создана в 2017 году. Чикагская компания является частной и владеет всего лишь одной предприятием, на котором выпускается шесть сортов пива общим объемом 660 бочек, и одним баром. Как отмечает MarketWatch, до объявления о сделке у компании было всего 200 подписчиков в соцсети Twitter.

Kings & Convicts не планирует увольнять около 560 сотрудников Ballast Point, а также намерена воспользоваться дистрибьюторской сетью покупаемой компании для расширения бизнеса, отмечается в пресс-релизе.

"Тенденции в сегменте крафтового пива в США резко изменились с момента приобретения нами Ballast Point, - заявил главный исполнительный директор Constellation Brands Билл Ньюлендс, слова которого приводятся в сообщении компании. - Ballast Point остается одним из самых знаковых брендов крафтового пива в стране, и мы рады передать бизнес владельцу, который может выделять ресурсы, необходимые для обеспечения его будущего успеха".

Constellation Brands стал одним из крупнейших дистрибьюторов пива в США в 2013 году после приобретения у бельгийской Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) прав на продажу пива Corona и ряда других сортов мексиканского пива, а также пивного завода в Пьедрас-Неграс за $5,3 млрд. Кроме того, американской компании принадлежат пивные бренды Modelo, Pacifico и Ballast Point, бренды вина Robert Mondavi, Clos du Bois и Ruffino, а также водка SVEDKA, текила Casa Noble и виски High West.

Теги: #сша #пиво #продажа #constellation_brands
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