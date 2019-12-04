В Днепропетровской области создадут экспертную группу для экомониторинга "ArcelorMittal Кривой Рог"

В Днепропетровской области создадут экспертную группу для экологического мониторинга Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.), как основного загрязнителя воздуха в регионе.

Как сообщается в пресс-релизе Днепропетровской облгосадминистрации в среду, над исправлением ситуации совместно работают Днепропетровская ОГА и представители предприятия.

Согласно сообщению, теперь то, как завод выполняет взятые на себя обязательства по улучшению экоситуации, будет проверять экспертная группа. К работе в ней привлекут ученых, представителей власти, предприятия, общественность.

Речь об этом шла во время совещания по экологической деятельности АМКР, которое провел председатель ДОГА Александр Бондаренко.

"Забота об экологической ситуации в регионе – мой личный стратегический приоритет. Первоочередная задача – снизить вредные выбросы в атмосферу, чтобы жителям области стало легче дышать. Сейчас с основными загрязнителями обсуждаем быстрые и долгосрочные сценарии экоинвестиций в модернизацию производства. Конкретные предложения ждем и от "ArcelorMittal Кривой Рог". Предприятие пообещало составить соответствующий график, в котором определит объем средств для реализации экологических программ и четкие сроки выполнения каждого шага", - отметил глава ОГА, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, до конца года запланировали согласовать с АМКР график по модернизации предприятия и улучшению экологической ситуации в регионе. Ежеквартально независимые эксперты будут посещать завод для мониторинга выполнения взятых на себя обязательств.

При этом отмечается, что АМКР открыт для сотрудничества и конструктивного диалога с властью и общественностью.

"За 14 лет работы компании в Украине нам удалось уменьшить объем выбросов в атмосферу на 50%. Однако понимаем, что надо сделать еще больше. Впереди – большая инвестиционная программа по модернизации производства и охране окружающей среды. Постоянное взаимодействие с общественностью и представителями власти будет способствовать более эффективной реализации этой стратегии", – сказал и.о. генерального директора предприятия Александр Иванов.

Как показывает мировая практика, обычно предприятия инвестируют в экопрограмы от 10 до 20% собственной прибыли.

Ранее сообщалось, что после победы президента Владимира Зеленского и смены руководства Службы безопасности Украины (СБУ), на предприятии были проведены обыски сотрудниками СБУ в рамках уголовного производства, открытого в отношении предприятия за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

Ранее украинский миллиардер, владелец активов в ГМК Игорь Коломойский, поддерживающий Зеленского, заявил о необходимости национализации "ArcelorMittal Кривой Рог" и подверг критике работу компании ArcelorMittal в Украине.

Позднее Зеленский заявил о достижении компромисса по "ArcelorMittal Кривой Рог", добавив, что компания выделит 400 млн грн на строительство онкоцентра.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.

Уставный капитал меткомбината составляет 3 млрд 859,533 млн грн.