Герус рассчитывает на снижение розничных цен на нефтепродукты вслед за оптовыми

Розничные цены на нефтепродукты на автозаправочных станциях (АЗС) в Украине в ближайшее время начнут снижение вслед за оптовыми, прогнозирует глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Наш мониторинг рынка показывает, что в последние недели происходило существенное снижение цен на дизель и бензин в оптовом сегменте, но розничные цены на АЗС оставались почти неизменными. Анализ наценки (маржи), которая сильно выросла за последние несколько недель, показывает, что на сегодня есть все основания для снижения цен на АЗС", - написал он на своей странице в Facebook.

"Надеюсь, такие очевидные и бесспорные аргументы будут восприняты, и сети АЗС "группы Приват", ОККО, WOG, Shell, Socar, БРСМ, KLO и другие, снизят свои розничные цены", - написал он.