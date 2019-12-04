Экономика

18:46 04.12.2019

Кабмин в апреле-2020 запустит "пилот" по электронным аукционам на древесину

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Кабмин в апреле-2020 запустит "пилот" по электронным аукционам на древесину

Кабинет министров с апреля 2020 года запустит пилотный проект по электронным аукционам на древесину, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"С апреля 2020 года запускаем пилотный проект е-аукционов по продаже древесины. А также внедряем единую государственную систему электронного оборота древесины, которую создадим на базе действующей отраслевой информационно-телекоммуникационной системы "Электронный учет древесины", - написал он в Facebook в среду по итогам заседания правительства.

Он подчеркнул, что продажи по открытой процедуре обеспечат увеличение поступлений в госбюджет.

Теги: #древесина #аукцион #гончарук #кабмин
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