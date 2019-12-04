Более половины из 83 спиртовых заводов в Украине простаивают длительное время

Из 83 спиртовых заводов в Украине лишь 40 заводов осуществляли свою деятельность, а остальные простаивают уже длительное время, сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, аудит предприятий спиртовой отрасли Украины показал, что 22 заводи из 83 в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, а оборудованы зарегистрированными расходомерами-счетчиками этилового спирта и зарегистрированы как акцизные склады в системе электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СЕАРПСЕ) – 29 заводов.

Новоназначенный и.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Сергей Блескун в ходе презентации результатов аудита в Минэкономики 3 декабря указал, что сейчас на одном из заводов "Укрспирта" установлены онлайн камеры видеонаблюдения, и в планах до конца января 2020 года оборудовать все работающие заводы госпредприятия такими камерами.

Он уточнил, что для этих целей на один завод необходимо потратить около 40-45 тыс. грн.