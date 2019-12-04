Экономика

18:25 04.12.2019

Главой набсовета Ощадбанка стала Байба Апин

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Главой набсовета Ощадбанка стала Байба Апин

Главой наблюдательного совета государственного Ощадбанка (Киев) избрали Байбу Апин, сообщила в среду пресс-служба банка по итогам первого заседания обновленного набсовета финучреждения 3-4 декабря.

Согласно сообщению, заместителем главы наблюдательного совета избран экс-министр финансов Игорь Митюков, который также возглавил комитет по вопросам назначений и вознаграждений должностным лицам. Главой комитета по вопросам аудита был избран Питер Бриггс, а комитет по вопросам рисков, в состав которого входит подкомитет по работе с проблемными кредитами, возглавил Хуан Энрике Перес Калот.

Пресс-служба уточнила, что в состав набсовета также вошли независимые члены Михаэль Вайнштейн, Янне Харьюнпаа, представитель от парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Юлия Пашко и от президента Украины - Юрий Храмов.

Как сообщается на сайте банка, Апин более 15 лет работает в консалтинге по информационным технологиям и управлению цифровой трансформацией в странах постсоветского пространства.

Митюков имеет более 40 лет опыта работы в различных финансовых и правительственных учреждениях. С 2008-го по 2014 год он работал управляющим директором инвестиционного банка Morgan Stanly и возглавлял его украинский офис. В ноябре 2016 года был назначен председателем набсовета ПАО "Национальный депозитарий Украины".

Опыт работы Бриггса в банковской сфере более 40 лет, половину из которых он проработал консультантом международных финансовых учреждений, в том числе консалтинговой группы ING Group.

Калот, управляющий директор мадридской Panorama Consulting S.L., имеет более чем 30-летний опыт в банковском секторе Испании, Италии и Великобритании. С 2008 года он возглавляет собственный консалтинг и является членом совета директоров BBVA Switzerland и Ubi Banca International (Люксембург). Кроме того, он является директором нефинансовых компаний, таких как Nomisma (Италия), Melara Iberica (Grupo Finmeccanica) и Lux Pharma Participations (Люксембург). Специализируется на финансовой стратегии и регулировании, корпоративном управлении и внутреннем аудите.

Вайнштейн - независимый банкир и финансист с более чем 30-летним опытом работы в сфере международного банкинга, стратегического консультирования финансовых учреждений и финансирования развития ведущих учреждений в США, Центральной Азии, Восточной и Центральной Европы, Латинской Америки, в России и на Кавказе.

Харьюнпаа имеет 28-летний опыт в управлении неработающими кредитами (НРК), корпоративного банкинга и проведении корпоративных реструктуризаций, а также поглощения и слияния. В его активе несколько проектов по управлению НРК в Финляндии, Прибалтике, Украине, Словении и пяти миссий ВБ/МВФ, сделки с портфелями НРК и сделки слияния и поглощений на несколько миллиардов долларов. Начал карьеру в 1989 в Финляндии, где урегулировал большой портфель НРК и сыграл роль в поглощении в рамках реструктуризации неплатежеспособного банка и организации управления портфеля НРК.

Пашко, дочь председателя Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг Игоря Пашко, ранее была консультантом проекта "Реформирование проектного цикла инвестиционных проектов" в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). В 2017-2018 годах была членом набсовета Укргазбанка (Киев). С 2016-го по 2017 год работала советником министра финансов на общественных началах.

Храмов более 30 лет работает на руководящих должностях в банковской системе, был одним из руководителей Укрэксимбанка (Киев). Он также является заслуженным экономистом Украины и экспертом по вопросам установления эффективных партнерских отношений с ведущими банковскими и финансовыми учреждениями мира.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (274,609 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Теги: #кадры #ощадбанк
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