Экономика

17:16 04.12.2019

Черкасская ОГА и lifecell подписали соглашение о сотрудничестве

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Черкасская ОГА и lifecell подписали соглашение о сотрудничестве

Черкасская областная государственная администрация и мобильный оператор lifecell договорились о расширении 4G-покрытия и внедрении совместных smart-проектов в Черкасской области.

Как сообщила пресс-служба мобильного оператора по итогам встречи председателя Черкасской ОГА Романа Боднара с главным исполнительным директором lifecell Исметом Языджы, стороны подписали декларативное соглашение о сотрудничестве.

Главными направлениями в сотрудничестве определено: развитие инженерных решений (в том числе для транспортной инфраструктуры); развитие инструментов телемедицины для жителей отдаленных населенных пунктов; внедрение услуги MobileID; развитие IoT-услуг для оптимизации работы коммунальных и промышленных предприятий; внедрение систем оповещения, в т.ч. информирования населения; сбор и предоставление статистических данных для оптимального планирования туристических и культурно-массовых мероприятий в Черкасской области.

Компания lifecell и Черкасская ОГА договорились совместно участвовать в цифровой трансформации области и способствовать созданию, организации и реализации совместных проектов и мероприятий в направлении реализации концепции Smart Region в Черкасской области.

"Наша общая цель - реализация концепции "Умная область" в Черкасской области. Сейчас разрабатываем стратегию развития Черкасской области на период 2021-2027 годов с элементами смарт-специализации. Надеюсь, что подписание соглашения станет началом сотрудничества, а пилотные проекты, внедренные в Черкасском регионе, будут успешными и результативными", - цитирует пресс-служба главу Черкасской ОГА Романа Боднара.

lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.

Теги: #черкасская_область #сотрудничество #lifecell
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