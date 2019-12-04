Герус заявляет о сложных политических переговорах о поставке в Украину антрацита из РФ

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет о сложных политических переговорах относительно поставки в Украину антрацита из Российской Федерации.

"Относительно необходимости возобновления поставки угля марки "А": мы полностью поддерживаем. Мы писали соответствующие письма на Кабинет министров. Но тут необходимо понимать, что уголь идет из Российской Федерации на Луганскую ТЭС, поэтому там сложные политические переговоры. Надеюсь, что они чем-нибудь закончатся", – сказал он, выступая в парламенте в среду в ходе обсуждения законопроекта №2233.

Как сообщалось, работающая в обособленном "острове" Луганская ТЭС (ООО "ДТЭК Востокэнерго") в конце июля из-за отсутствия поставок угля из РФ перешла на использование природного газа. В середине августа, Кабинет министров, возглавляемый на то время Владимиром Гройсманом, обязал НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ для нужд Луганской ТЭС по заниженной цене, но на следующий день уведомил об отказе от этой идеи и планах найти решение по обеспечению субъектов генерации Луганской области энергоносителями без применения регулируемой специальной цены.

Поставки угля на Луганскую ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С июня 2019 года российская ж/д не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи соответствующих квот.