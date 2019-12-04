Экономика

12:34 04.12.2019

Кабмин проведет аудит финотчетности "Нафтогаза"

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Кабмин проведет аудит финотчетности "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины проведет аудиторскую проверку финансовой отчетности НАК "Нафтогаз Украины", сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Согласно обнародованному на его странице в соцсети Facebook фото, правительство на заседании в среду одобрило назначение компании "Делойт энд Туш ЮСК" субъектом аудиторской деятельности по предоставлению услуг обязательного аудита финотчетности.

"Я задал вопрос Гончаруку по поводу того, будут ли менять руководство "Нафтогаза"? Позавчера (2 декабря – ИФ) министр Оржель сказал, что планируется смена руководства, Милованов вечером сказал, что нет. Премьер-министр заявил, что ПОЛИТИЧЕСКОГО решения относительно смены руководства "Нафтогаза" нет. Поэтому Коболев будет работать до конца своего контракта", – написал Гончаренко в среду.

Как сообщалось, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о планах Кабинета министров обновить руководство и наблюдательные советы стратегических компаний. При этом он отметил, что данное решение может касаться, в том числе и "Нафтогаза" и НЭК "Укрэнерго". Позже в этот день министерство выпустило заявление, в котором напомнило, что "Нафтогаз" и "Укрэнерго" не входят в сферу управления Минэкоэнерго.

Позже отсутствие каких-либо кадровых изменений в руководстве НАК подтвердил и министр развития экономики, торговли сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Теги: #нафтогаз #аудит #гончаренко #кабмин
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