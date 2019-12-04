Полномочия президента "Энергоатома" Недашковского прекращены с 3 декабря

Полномочия президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского, вступившего в должность в 2014 году, прекращены с 3 декабря, свидетельствуют данные в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Согласно распоряжению Кабинета министров от 27 ноября 2019 года №1122, прекращены полномочия президента государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" Юрия Недашковского", – говорится в обнародованном в среду утром сообщении компании.

Как сообщалось, основными причинами увольнения Недашковского Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины назвало неэффективный менеджмент, дело Мартыненко, бесхозяйственность при проведении закупок, невыполнение графиков проведения ремонтов энергоблоков АЭС и увеличение расходов на обслуживание кредитов.