Экономика

11:22 04.12.2019

Полномочия президента "Энергоатома" Недашковского прекращены с 3 декабря

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Полномочия президента "Энергоатома" Недашковского прекращены с 3 декабря

Полномочия президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского, вступившего в должность в 2014 году, прекращены с 3 декабря, свидетельствуют данные в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Согласно распоряжению Кабинета министров от 27 ноября 2019 года №1122, прекращены полномочия президента государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" Юрия Недашковского", – говорится в обнародованном в среду утром сообщении компании.

Как сообщалось, основными причинами увольнения Недашковского Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины назвало неэффективный менеджмент, дело Мартыненко, бесхозяйственность при проведении закупок, невыполнение графиков проведения ремонтов энергоблоков АЭС и увеличение расходов на обслуживание кредитов.

Теги: #кадры #недашковский #энергоатом
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