"Укртелеком" и Ощадбанк намерены заключить мировое соглашение в деле о взыскании финучреждением 1,1 млрд грн с оператора фиксированной связи.

Об этом сообщил Хозяйственный суда Киева в своем постановлении от 27 ноября 2019 года о переносе подготовительного заседания по делу.

"В связи с ходатайством истца и ответчика по первоначальному иску об отложении рассмотрения дела в связи с намерением заключить мировое соглашение суд считает необходимым отложить подготовительное заседание", - отмечается в постановлении.

Подготовительное заседание назначено на 11 декабря.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укртелекома", такое решение является отражением намерения сторон найти взаимовыгодный компромисс урегулирования обязательств "Укртелекома".

Как сообщалось, в августе Исполнительная служба арестовала около 93% акций "Укртелекома" за долги ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций "Укртелекома") перед Ощадбанком.

Ранее в "Укртелекоме" заявляли о разочаровании решением Верховного суда о признании законным договора с Ощадбанком о покупке у него облигаций "ЕСУ" на сумму 1 млрд грн плюс проценты и отметили, что договор не может быть реально выполнен без существенного вреда для деятельности компании.

"Укртелеком" и Ощадбанк 15 сентября 2015 года заключили договор, согласно которому компания обязалась не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации своего мажоритарного владельца "ЕСУ" серии "С" на 1 млрд грн плюс накопленный по ним купонный доход. В августе 2017 года "Укртелеком" инициировал в Хозяйственный суд Киева спор о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными и выиграл его в сентября 2018 года, а затем и в апелляционном суде в феврале 2019 года, однако теперь проиграл кассацию.

По данным Ощадбанка, сумма обязательств компании перед ним – почти 1,5 млрд грн. По данным агентства "Интерфакс-Украина" речь идет о сумме до 1,36 млрд грн

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

ФГИ Украины по итогам объявленного осенью-2010 конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

"Укртелеком" завершил 2018 год с чистой прибылью 506,9 млн грн (согласно аудированной отчетности), что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года. EBITDA оператора за минувший год сократилась на 12% - до 1,618 млрд грн, выручка - на 2,3%, до 6,449 млрд грн.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (279,64 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.