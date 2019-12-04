Экономика

09:12 04.12.2019

"Укртелеком" и Ощадбанк намерены заключить мировое соглашение

3 мин читать
"Укртелеком" и Ощадбанк намерены заключить мировое соглашение

"Укртелеком" и Ощадбанк намерены заключить мировое соглашение в деле о взыскании финучреждением 1,1 млрд грн с оператора фиксированной связи.

Об этом сообщил Хозяйственный суда Киева в своем постановлении от 27 ноября 2019 года о переносе подготовительного заседания по делу.

"В связи с ходатайством истца и ответчика по первоначальному иску об отложении рассмотрения дела в связи с намерением заключить мировое соглашение суд считает необходимым отложить подготовительное заседание", - отмечается в постановлении.

Подготовительное заседание назначено на 11 декабря.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укртелекома", такое решение является отражением намерения сторон найти взаимовыгодный компромисс урегулирования обязательств "Укртелекома".

Как сообщалось, в августе Исполнительная служба арестовала около 93% акций "Укртелекома" за долги ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций "Укртелекома") перед Ощадбанком.

Ранее в "Укртелекоме" заявляли о разочаровании решением Верховного суда о признании законным договора с Ощадбанком о покупке у него облигаций "ЕСУ" на сумму 1 млрд грн плюс проценты и отметили, что договор не может быть реально выполнен без существенного вреда для деятельности компании.

"Укртелеком" и Ощадбанк 15 сентября 2015 года заключили договор, согласно которому компания обязалась не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации своего мажоритарного владельца "ЕСУ" серии "С" на 1 млрд грн плюс накопленный по ним купонный доход. В августе 2017 года "Укртелеком" инициировал в Хозяйственный суд Киева спор о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными и выиграл его в сентября 2018 года, а затем и в апелляционном суде в феврале 2019 года, однако теперь проиграл кассацию.

По данным Ощадбанка, сумма обязательств компании перед ним – почти 1,5 млрд грн. По данным агентства "Интерфакс-Украина" речь идет о сумме до 1,36 млрд грн

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

ФГИ Украины по итогам объявленного осенью-2010 конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

"Укртелеком" завершил 2018 год с чистой прибылью 506,9 млн грн (согласно аудированной отчетности), что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года. EBITDA оператора за минувший год сократилась на 12% - до 1,618 млрд грн, выручка - на 2,3%, до 6,449 млрд грн.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (279,64 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #укртелеком #ощадбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:53 02.12.2019
Иностранца и киевлянина, причастных к подрыву и ограблению отделения Ощадбанка в Киеве, уведомили о подозрении

Иностранца и киевлянина, причастных к подрыву и ограблению отделения Ощадбанка в Киеве, уведомили о подозрении

18:12 30.11.2019
Грабители похитили 250 тыс грн. из столичного отделения Ошадбанка

Грабители похитили 250 тыс грн. из столичного отделения Ошадбанка

14:24 25.11.2019
АМКУ поручил устранить монополию Ощадбанка на обслуживание "Карточки киевлянина"

АМКУ поручил устранить монополию Ощадбанка на обслуживание "Карточки киевлянина"

11:57 25.11.2019
Продажа "Vodafone Украина" не приведет к существенным изменениям рынка мобильной связи – "Укртелеком"

Продажа "Vodafone Украина" не приведет к существенным изменениям рынка мобильной связи – "Укртелеком"

19:11 20.11.2019
Кабмин назначил независимых членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка

Кабмин назначил независимых членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка

14:45 11.11.2019
"Укртелеком" приветствует модернизацию систем правительственной связи

"Укртелеком" приветствует модернизацию систем правительственной связи

10:23 31.10.2019
"Укртелеком" с февраля отключит проводное радиовещание в 4 областях

"Укртелеком" с февраля отключит проводное радиовещание в 4 областях

09:51 31.10.2019
"Укртелеком" с февраля отключит таксофоны

"Укртелеком" с февраля отключит таксофоны

18:45 24.10.2019
Парижский Апелляционный суд отклонил заявление РФ о приостановлении принудительного исполнения решения по делу Ощадбанка

Парижский Апелляционный суд отклонил заявление РФ о приостановлении принудительного исполнения решения по делу Ощадбанка

13:05 01.10.2019
SCM и Raga достигли мирового соглашения в споре о продаже "Укртелекома"

SCM и Raga достигли мирового соглашения в споре о продаже "Укртелекома"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин понизил ставку ОВГЗ в долларах на 15 мес. до 4% и ОВГЗ в гривне на 3,5 года до 12,5%

Рада освободила от НДС передачу новому оператору ГТС необходимого при транспортировке газа имущества

"УКРТРАНСНАФТА" ПРОДЛИЛА НА 10 ЛЕТ КОНТРАКТ С "ТРАНСНЕФТЬЮ" НА ТРАНЗИТ

ДТЭК за 9 мес. снизил импорт угля на 20,1%, его добычу – на 8,9%

Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада откорректировала законодательство для имплементации Соглашения FATCA с США

Глава Glencore Айван Глазенберг предупредил инвесторов о своей скорой отставке

Минфин понизил ставку ОВГЗ в долларах на 15 мес. до 4% и ОВГЗ в гривне на 3,5 года до 12,5%

Решение о назначении нового руководителя "Электротяжмаша" было взвешенным - замглавы ФГИ Игнатовский

Рада освободила от НДС передачу новому оператору ГТС необходимого при транспортировке газа имущества

"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен инвестировать около $50 млн в реконструкцию двух хвостохранилищ в 2020-2024гг

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 23,94 грн/$1

"Украэрорух" получит 5 комплектов радиомаяков производства Thales Deutschland за средства МФО

Приватизация заводов "Укрспирта" может быть завершена до июля 2021г

"Укрпошта" открывает новый канал доставки посылок из Польши в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА