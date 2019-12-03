Экономика

21:22 03.12.2019

Рада откорректировала законодательство для имплементации Соглашения FATCA с США

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Рада откорректировала законодательство для имплементации Соглашения FATCA с США

Верховная Рада внесла правки в законы "О банках и банковской деятельности" (о порядке раскрытия банковской тайны), "О депозитарной системе Украины" (о доступе к информации) и Налоговый кодекс в рамках имплементации заключенного с США соглашения для улучшения выполнения налоговых правил и применению закона "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующие законопроекты №2102 и №2103 проголосовало во вторник 202-203 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Еще одна победа, еще один шаг вперед! Вперед к обмену финансовой информацией с США и миром", – прокомментировал это решение парламента Минфин Украины.

Ведомство пояснило, что после подписания законов президентом, налоговая служба США сможет в автоматическом режиме получать данные об американских налогоплательщиках от Государственной налоговой службы Украины.

"Сейчас соглашение FATCA предусматривает только односторонний обмен информацией. Однако в будущем возможно принятие модели взаимной передачи данных", – указывает Минфин.

Ведомство добавило, что Украина в ближайшее время планирует также присоединиться к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information).

Как сообщалось, Украина и США 7 февраля 2017 года заключили межправительственное соглашение в связи с принятием в Штатах закона FATCA. Данный закон содержит ряд требований к иностранным финансовым организациям, а именно заключение специального договора с налоговой службой США, совершение контроля за наличием счетов, открытых американскими налоговыми резидентами в украинских финансовых организациях, и информирование о них Налоговой службы США.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации межправительственного соглашения FATCA с США в начале ноября этого года. Подписанный президентом закон закрепляет действие соглашения с США на территории Украины.

Теги: #ратификация #fatca
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