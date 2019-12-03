Экономика

17:47 03.12.2019

Решение о назначении нового руководителя "Электротяжмаша" было взвешенным - замглавы ФГИ Игнатовский

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Решение о назначении нового руководителя "Электротяжмаша" было взвешенным - замглавы ФГИ Игнатовский

Решение о смене руководства ГП "Электротяжмаш" (Харьков) было принято на основании результатов деятельности предприятия и было довольно взвешенным, утверждает заместитель главы Фонда Государственного имущества Сергей Игнатовский.

"Было принято решение о замене руководителя предприятия, которое за этот год нарастило убытки в 10 раз: начало год с 3 миллионами убытков, а в третьем квартале - 36 миллионов гривен убытков. То есть прибыльность этого предприятия явно под сомнением. Также есть другие моменты, которые мы считаем основанием для того, чтобы прекратить взаимоотношения с прежним руководителем... Это решение довольно взвешенное", - сказал Игнатовский во вторник на совещании на АО "Турбоатом" (Харьков).

"Безусловно, решение по избранию нового руководителя предприятия принималось во взаимодействии с Минэкономики, с Кабинетом министров... Это не волюнатристское решение Фонда государственного имущества. Это решение Кабинета министров", - добавил Игнатовский.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер выразил обеспокоенность, что смена руководства "Электротяжмаша" может негативно повлиять на сотрудничество предприятия с "Турбоатомом". Игнатовский заверил его, что новому руководителю поставлена задача продолжить сотрудничество.

Как сообщалось, 27 ноября Кабинет министров утвердил исполняющим обязанности директора ГП "Завод Электротяжмаш" (Харьков) Виктора Бусько.

Виктор Бусько, 1981 года рождения, является депутатом Запорожского облсовета (фракция региональной организации политпартии "Оппозиционный блок").

Как сообщалось, Бусько с 2012 по февраль 2018 года занимал должность генерального директора крупнейшего в Украине предприятия по производству огнеупоров ЧАО "Запорожогнеупор" (входит в группу "Метинвест"), затем продолжал карьеру в группе "Метинвест".

Бусько окончил Приазовский государственный университет по специальности прокатчик- металлург. Трудовую деятельность начал в 2003 г., вальцовщиком стана горячей прокатки на МК “Азовсталь”.

ГП "Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

В 2018 году завод получил почти 4,2 млн грн чистой прибыли против 8,55 млн грн годом ранее, а чистый доход вырос на 63%, до 2 млрд 342 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает в первой половине 2020 года продать ГП "Завод "Электротяжмаш".

Как сообщалось, в конце июня текущего года Кабинет министров Украины под руководством Владимира Гройсмана согласовал назначение директором "Электротяжмаша" Дмитрия Костюка (до этого и.о. директора) по результатам проведенного МЭРТ конкурсного отбора.

Теги: #электротяжмаш #кадры
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