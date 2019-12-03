"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен инвестировать около $50 млн в реконструкцию двух хвостохранилищ в 2020-2024гг

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) намерен реконструировать хвостохранилище “Миролюбовка” – специального гидротехнического сооружения, которое используется для размещения отходов обогащения.

Согласно пресс-релизу компании, отчет об оценке воздействия на окружающую среду по проекту реконструкции представлен 2 декабря на общественных слушаниях.

При этом уточняется, что проект предполагает поэтапное наращивание двух ярусов дамб обвалования - сначала до отметки +160 метров (І очередь), а после - до отметки +165 м (ІІ очередь). Также будет выполнено строительство внутренних и разделяющих дамб, размещение инженерных сетей, трубопроводов, водосбросного сооружения. Кроме того, планируется сооружение ограждающих, струенаправляющих и разделяющих дамб и применение защитных экранов. Плюс – реконструкция водопонижающих скважин с заменой насосов и сооружений гидротранспорта пульпы и оборотного водоснабжения, а также отвод фильтрационных вод.

Для уменьшения влияния объекта на окружающую среду предприятие обеспечит выполнение природоохранных мер: пылеподавление поверхностей хвостовых отложений и откосов дамб, охрану и рациональное использование водных и земельных ресурсов, мониторинг состояния окружающей среды.

В настоящее время АМКР эксплуатирует три хвостохранилища, в два из которых – “Миролюбовка” и “Объединенное. Четвертая карта” – предприятие планирует инвестировать в 2020–2024 гг. около $50 млн. В третье хвостохранилище “Центральное” компания уже вложила более $15 млн, завершив в 2017 году строительство до отметки +90 метров (сейчас +95 м). Еще столько же АМКР израсходует на его расширение до отметки +115 м (эти работы запланированы на ближайшие семь лет).

Все объекты возводятся с учетом международных и государственных стандартов – с использованием современных технологий, сертифицированного оборудования и материалов, которые минимизируют техногенную нагрузку на прилегающие территории, подчеркивается в пресс-релизе.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".