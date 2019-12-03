Экономика

16:25 03.12.2019

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 23,94 грн/$1

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Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 23,94 грн/$1

Национальный банк Украины незначительно укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 4 декабря до 23,939216 грн/$1 по сравнению с 23,957354 грн/$1 на 3 декабря 2019г.

Теги: #курс #нацбанк #гривня
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