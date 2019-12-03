Экономика

16:17 03.12.2019

"Украэрорух" получит 5 комплектов радиомаяков производства Thales Deutschland за средства МФО

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"Украэрорух" получит 5 комплектов радиомаяков производства Thales Deutschland за средства МФО

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") и немецкая компания Thales Deutschland GmbH подписали договор о поставке пяти комплектов современных всесторонне направленных дальномерных радиомаяков (DME), говорится в сообщении на сайте "Украэроруха".

Новые радиомаяки будут установлены по всей Украине и улучшат качество навигационных услуг в соответствующих районах воздушного пространства Украины.

Проект финансируется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Закупка оборудования была осуществлена по правилам и процедурам ЕБРР.

"Характеристики всех навигационных средств, которые устанавливает "Украэрорух", соответствуют стандартам и рекомендуемой практике ICАО и национальным сертификационным требованиям", – подчеркивается в сообщении.

В компании также отмечают, что "Украэрорух" сотрудничает с ведущим немецким производителем аэронавигационного оборудования Thales уже около 20 лет.

Теги: #ебрр #мфо #еиб #украэрорух
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