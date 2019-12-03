Экономика

15:39 03.12.2019

City One Development продала 40% седьмой очереди столичных "Новопечерских Липок"

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City One Development продала 40% седьмой очереди столичных "Новопечерских Липок"

City One Development (Киев) Валерия Кодецкого, выступающая девелопером и инвестором строительства столичного жилого квартала (ЖК) "Новопечерские Липки" бизнес-класса в Киеве, реализовала 40% строящейся седьмой очереди, продажи которой стартовали в первом квартале 2019 года.

"Новая седьмая очередь дополнит квартал инновационными архитектурными решениями, которые несут в своей идее энергоэффективный компонент и элементы природной среды. И все это станет неотъемлемой частью уже развитой инфраструктуры квартала. В седьмой очереди к настоящему моменту уже продано около 40% квартир. Удачные планировочные решения, история самого проекта и надежная репутация компании-девелопера, позволяют нам держать планку продаж и планомерно реализовывать проект", - сообщил руководитель отдела продаж ЖК "Новопечерские Липки" Виталий Медников.

По его данным, в настоящее время в проекте на стадии строительства в рамках седьмой очереди представлены 581 новая квартира общей площадью более 51,8 тыс. кв. м. При этом площадь всей очереди, включая общие зоны – более 76 тыс. кв. м.

Строящаяся инфраструктура включает паркинги на 464 машиномест с четырьмя станциями подзарядки электрокаров, встроенные коммерческие помещения (1,4 тыс. кв. м), др.

Также в новой очереди запланированы прогулочные зоны площадью 1 га, которые дополнят уже действующие 8 га зеленых и прогулочных зон.

Как отметила Виталий Медников, седьмая очередь не станет последним этапом развития проекта. В перспективе в объекте планируется еще одна очередь, которая помимо жилых домов будет включать школу (около 4 тыс. кв. м) и детский сад (3,4 тыс. кв. м).

"С начала строительства ЖК "Новопечерские Липки " в 2007 году, девелопер проекта создал знаковую социальную инфраструктуру на своей территории, включая две современные школы, входящие в топ-100 лучших школьных учебных заведений Украины – "Британская международная школа" (3, тыс. кв. м) и "Новопечерская школа " (10 тыс. кв. м). Кроме того, построен инновационный детский сад "Академия счастья LeapKid" (3 тыс. кв. м), который стал первым дошкольным заведением в Украине, аккредитованным British Council", - рассказал Виталий Медников.

Так, на сегодняшний день City One Development в рамках ЖК "Новопечерские Липки " построила и ввела в эксплуатацию 596,2 тыс. кв. м площадей, включая жилую – 291,2 тыс. кв. м (22,8 тыс. кв. м квартир), и коммерческую – 20,2 тыс. кв. м.

Действующая инфраструктура включает более 3 тыс. паркомест, две велодорожки вдоль центральной улицы квартала длиной порядка 2 000 м, первую очередь фитнес-клуба премиум-класса Gymmaxx (4 тыс. кв. м), лаунж-зону с 25-метровым открытым бассейном, зоной аэромассажа, и детским бассейном.

Помимо этого обустроена территория для функциональной тренировки, место для тяжелоатлетического спорта, беговая дорожка длиной 300 м, ТRХ зона.

В 2018 году была также открыта вторая очередь Gymmaxx (14,5 тыс. кв. м) представлена отдельно стоящим зданием с рестораном, обустроенной по стандартам FIFA футбольной ареной, подростковым и детским клубом, SPA-комплексом, теннисной академией UTA (общая площадь – более 2,5 тыс. кв. м).

По данным City One Development, в настоящее время в "Новопечерских Липках" работают продуктовый магазин "Сильпо", 15 ресторанов и кафе, 21 магазин, гостиница для животных, два медицинских центра, детская клиника, 23 заведения красоты, две аптеки, два отделения банка, семь частных детских сада-клуба, из которых два специализируются на образовании исключительно на французском и испанском языках, нотариальные и адвокатские конторы, др.

City One Development - девелоперская компания полного цикла, которая реализовывает полный комплекс услуг в области создания и развития объектов недвижимости. Свою деятельность на рынке страны команда компании начала в 2006 году, а в 2010 году была официально зарегистрирована под именем City One Development. Сегодня в компании работает свыше 150 сотрудников, портфель проектов насчитывает свыше 700 тыс. кв. м уже реализованного строительного объема, а также 569,3 кв. м нового строительства. В портфель проектов компании входят: ЖК "Новопечерские Липки" (Киев), ЖК " Бульвар Фонтанов" (Киев), ЖК "Святобор" (Киев), проект Lipki Island и др.

Теги: #city_one_development #недвижимое_имущество #жк #продажи
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