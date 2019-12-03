Транснефть отмечает конструктивность переговоров с контрагентами по последствиям ситуации на "Дружбе"

"Транснефть" ведет конструктивные переговоры со всеми грузоотправителями по урегулированию последствий форс-мажора на трубопроводе "Дружба", сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент компании Максим Гришанин.

По его словам, "Транснефть" приступила к подписанию соглашений об урегулировании последствий инцидента на нефтепроводе "Дружба" с грузоотправителями - нефтяными компаниями.

"Подписаны соглашения об урегулировании с ПАО "ЛУКОЙЛ", а также 32 казахстанскими грузоотправителями, с которыми достигнуты договоренности по всем ключевым вопросам. Конструктивные переговоры мы ведем со всеми грузоотправителями", - сказал он.