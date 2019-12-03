Экономика

14:27 03.12.2019

Транснефть отмечает конструктивность переговоров с контрагентами по последствиям ситуации на "Дружбе"

1 мин читать

"Транснефть" ведет конструктивные переговоры со всеми грузоотправителями по урегулированию последствий форс-мажора на трубопроводе "Дружба", сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент компании Максим Гришанин.

По его словам, "Транснефть" приступила к подписанию соглашений об урегулировании последствий инцидента на нефтепроводе "Дружба" с грузоотправителями - нефтяными компаниями.

"Подписаны соглашения об урегулировании с ПАО "ЛУКОЙЛ", а также 32 казахстанскими грузоотправителями, с которыми достигнуты договоренности по всем ключевым вопросам. Конструктивные переговоры мы ведем со всеми грузоотправителями", - сказал он.

Теги: #транснефть #дружба #трубопровод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:39 03.12.2019
"УКРТРАНСНАФТА" ПРОДЛИЛА НА 10 ЛЕТ КОНТРАКТ С "ТРАНСНЕФТЬЮ" НА ТРАНЗИТ

"УКРТРАНСНАФТА" ПРОДЛИЛА НА 10 ЛЕТ КОНТРАКТ С "ТРАНСНЕФТЬЮ" НА ТРАНЗИТ

13:27 19.11.2019
Контракт на транзит нефти между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" может быть автоматически продлен на год

Контракт на транзит нефти между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" может быть автоматически продлен на год

18:25 01.11.2019
Белорусский оператор МН "Дружба" ввел после реконструкции участок нефтепровода до Украины

Белорусский оператор МН "Дружба" ввел после реконструкции участок нефтепровода до Украины

09:57 08.10.2019
Фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Жоголев не смог обжаловать продление ареста

Фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Жоголев не смог обжаловать продление ареста

15:15 16.09.2019
"Укртранснафта" получила уже EUR3,5 млн за некачественную российскую нефть

"Укртранснафта" получила уже EUR3,5 млн за некачественную российскую нефть

17:59 05.09.2019
Транснефть планирует по итогам 9 месяцев создать резерв для выплат ущерба от форс-мажора на "Дружбе"

Транснефть планирует по итогам 9 месяцев создать резерв для выплат ущерба от форс-мажора на "Дружбе"

15:17 01.08.2019
Wexler начала переговоры с Proton Energy о скидке на ДТ для возобновления поставок по трубопроводу

Wexler начала переговоры с Proton Energy о скидке на ДТ для возобновления поставок по трубопроводу

17:21 31.07.2019
"Транснефть" частично компенсировала "Укртранснафте" EUR2,3 млн за инцидент с хлорорганикой

"Транснефть" частично компенсировала "Укртранснафте" EUR2,3 млн за инцидент с хлорорганикой

12:38 24.07.2019
Транснефть согласовала компенсацию компаниям из-за ситуации с "Дружбой" в размере $15 за баррель некондиционной нефти

Транснефть согласовала компенсацию компаниям из-за ситуации с "Дружбой" в размере $15 за баррель некондиционной нефти

12:33 12.07.2019
Германия больше всех пострадала от форс-мажора на нефтепроводе "Дружба"

Германия больше всех пострадала от форс-мажора на нефтепроводе "Дружба"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"УКРТРАНСНАФТА" ПРОДЛИЛА НА 10 ЛЕТ КОНТРАКТ С "ТРАНСНЕФТЬЮ" НА ТРАНЗИТ

ДТЭК за 9 мес. снизил импорт угля на 20,1%, его добычу – на 8,9%

Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника

Конкурс на главу "Нафтогаза" до конца 2019 года маловероятен – топ-менеджер НАК

Прямые поставки газа в Украину из РФ будут напрямую зависеть от компенсации Россией по арбитражам – глава Минэкоэнерго

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрпошта" открывает новый канал доставки посылок из Польши в Украину

City One Development продала 40% седьмой очереди столичных "Новопечерских Липок"

Глава Минфина допускает снижение ставки НДФЛ при перевыполнении госбюджета-2020

Методика определения норматива расходов на выплаты страховым посредникам вступила в действие 3 декабря

Ж/д экспрессом из Киева в аэропорт "Борисполь" за год воспользовались около 1 млн пассажиров – глава "Укрзализныци"

Порошенко продал долю прямого участия в уставном капитале МИБ Центрально-Европейской кондитерской компании

IKEA решила открыть магазин в Украине после запуска e-commerce весной-2020

Коболев нацелен на работу со своей командой в "Нафтогазе", Милованов заявляет об отсутствии планов менять руководство НАК

Саудовская Аравия в январе сильно снизит цены на нефть для Северо-Западной Европы

Госгеонедр запустила data-room по трем выставленным на СРП-конкурсы участкам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА