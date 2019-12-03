Экономика

14:26 03.12.2019

Ж/д экспрессом из Киева в аэропорт "Борисполь" за год воспользовались около 1 млн пассажиров – глава "Укрзализныци"

2 мин читать
Ж/д экспрессом из Киева в аэропорт "Борисполь" за год воспользовались около 1 млн пассажиров – глава "Укрзализныци"

Железнодорожным экспрессом Kyiv Boryspil Express, курсирующим из Киева в международный аэропорт "Борисполь" (Киев), за год воспользовались около 1 млн пассажиров, сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова.

"Уверен, сейчас никто не будет спорить, что экспресс в аэропорт "Борисполь" нужен. За первый год работы он совершил около 10 тыс. рейсов и перевез почти миллион пассажиров. И это бесспорное доказательство успешности этого проекта", - цитирует пресс-служба Кравцова.

В сообщении отмечается, что рекордное количество пассажиров экспрессы перевезли в августе и сентябре 2019 года - 98,2 тыс. и 107,6 тыс. соответственно. Наибольшей популярностью пользуются рейсы № 842 Киев - Борисполь в 17:50 и № 845 Борисполь - Киев в 19:17.

По словам руководителя "Укрзализныци", компания планирует и в дальнейшем развивать этот проект. В настоящее время завершается реконструкция станции "Выдубичи", где будет построена остановочная платформа для экспресса.

"Станция "Выдубичи" превратится в транспортный хаб, который объединит автобусные перевозки, железную дорогу, метрополитен и авиатранспорт. Кроме того, ожидается дизель-поезд производства КВСЗ, который задействуем на этом маршруте. А это дополнительно 170 мест для сидения", - отметил он.

За сутки экспрессы осуществляют 57 рейсов и перевозят 2,5 тыс. пассажиров.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 10 мая 2019 года решила на постоянной основе использовать сдвоенный состав экспресса по маршруту Киев – аэропорт "Борисполь" в пиковые часы.

Компания запустила ж/д экспресс в аэропорт "Борисполь" 30 ноября 2018 года со стоимостью билета в 80 грн с плавающим графиком от 21 до 30 рейсов в сутки.

Теги: #борисполь #кравцов #укрзализныця #аэропорт_борисполь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:06 02.12.2019
"Укрзализныця" 700 млн грн от повышения тарифов на пассперевозки в 2020 г. направит на модернизацию и покупку вагонов

"Укрзализныця" 700 млн грн от повышения тарифов на пассперевозки в 2020 г. направит на модернизацию и покупку вагонов

12:04 01.12.2019
Аэропорт "Борисполь" планирует пустить в работу ранее заказанные автобусы МАЗ в декабре

Аэропорт "Борисполь" планирует пустить в работу ранее заказанные автобусы МАЗ в декабре

12:48 30.11.2019
Полиция аэропорта "Борисполь" обнаружила у пассажира гранату

Полиция аэропорта "Борисполь" обнаружила у пассажира гранату

14:37 29.11.2019
Три компании готовы предоставить "Укрзализныци" услуги питания, доступа к медиаконтенту и перевозке экспресс-отправлений в скоростных поездах

Три компании готовы предоставить "Укрзализныци" услуги питания, доступа к медиаконтенту и перевозке экспресс-отправлений в скоростных поездах

14:33 28.11.2019
"Укрзализныця" намерена за 2020г построить евроколею от Львова до госграницы

"Укрзализныця" намерена за 2020г построить евроколею от Львова до госграницы

13:53 28.11.2019
"Укрзализныця" в 2020г планирует увеличить тарифы на пассажирские и грузоперевозки, сократить чистую прибыль до 1,3 млрд грн

"Укрзализныця" в 2020г планирует увеличить тарифы на пассажирские и грузоперевозки, сократить чистую прибыль до 1,3 млрд грн

12:28 28.11.2019
Мининфраструктуры в ближайшее время рассмотрит вопрос дальнейшей работы Кравцова на посту главы "Укрзализныци"

Мининфраструктуры в ближайшее время рассмотрит вопрос дальнейшей работы Кравцова на посту главы "Укрзализныци"

10:47 28.11.2019
Клитина требует увольнения главы "Укрзализныци" и госсекретаря Мининфраструктуры

Клитина требует увольнения главы "Укрзализныци" и госсекретаря Мининфраструктуры

17:23 26.11.2019
"Укрзализныця" отменила тендер на закупку 2,9 тыс. тонн угля и проведет служебное расследование

"Укрзализныця" отменила тендер на закупку 2,9 тыс. тонн угля и проведет служебное расследование

15:45 25.11.2019
"Укрзализныця" за 2018г и 9 мес.-2019 предотвратила коррупцию на 600 млн грн - Кравцов

"Укрзализныця" за 2018г и 9 мес.-2019 предотвратила коррупцию на 600 млн грн - Кравцов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"УКРТРАНСНАФТА" ПРОДЛИЛА НА 10 ЛЕТ КОНТРАКТ С "ТРАНСНЕФТЬЮ" НА ТРАНЗИТ

ДТЭК за 9 мес. снизил импорт угля на 20,1%, его добычу – на 8,9%

Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника

Конкурс на главу "Нафтогаза" до конца 2019 года маловероятен – топ-менеджер НАК

Прямые поставки газа в Украину из РФ будут напрямую зависеть от компенсации Россией по арбитражам – глава Минэкоэнерго

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрпошта" открывает новый канал доставки посылок из Польши в Украину

City One Development продала 40% седьмой очереди столичных "Новопечерских Липок"

Глава Минфина допускает снижение ставки НДФЛ при перевыполнении госбюджета-2020

"УКРТРАНСНАФТА" ПРОДЛИЛА НА 10 ЛЕТ КОНТРАКТ С "ТРАНСНЕФТЬЮ" НА ТРАНЗИТ

Транснефть отмечает конструктивность переговоров с контрагентами по последствиям ситуации на "Дружбе"

Методика определения норматива расходов на выплаты страховым посредникам вступила в действие 3 декабря

Порошенко продал долю прямого участия в уставном капитале МИБ Центрально-Европейской кондитерской компании

IKEA решила открыть магазин в Украине после запуска e-commerce весной-2020

Коболев нацелен на работу со своей командой в "Нафтогазе", Милованов заявляет об отсутствии планов менять руководство НАК

Саудовская Аравия в январе сильно снизит цены на нефть для Северо-Западной Европы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА