Экономика

10:19 03.12.2019

Коболев нацелен на работу со своей командой в "Нафтогазе", Милованов заявляет об отсутствии планов менять руководство НАК

2 мин читать
Коболев нацелен на работу со своей командой в "Нафтогазе", Милованов заявляет об отсутствии планов менять руководство НАК

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявляет о намерениях продолжить работу в руководстве компании.

"С момента назначения меня на должность главы Нафтогаза я привык к регулярному процессу моего "съема". Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла… Поэтому работаем дальше", - написал Коболев на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что любит свою работу и верит в успех своей команды. "Потому что она сильная и уже много раз доказывала свою способность побеждать. В самых сложных ситуациях. И конкурсах. Даже тех, на которые нас не приглашали", - написал Коболев.

Отсутствие каких-либо кадровых изменений в руководстве НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил и министр развития экономики, торговли сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Я думаю, что здесь есть неправда определенная. Именно по "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно было понято, или превратно. По "Нафтогазу" никакого процесса нет - ни по наблюдательным советам, ни по руководству "Нафтогаза", - сказал Милованов в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

Ранее, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил планы Кабинета министров сменить руководство стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновить их наблюдательные советы.

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при желании смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Теги: #нафтогаз #кадры #милованов #коболев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:54 02.12.2019
Конкурс на главу "Нафтогаза" до конца 2019 года маловероятен – топ-менеджер НАК

Конкурс на главу "Нафтогаза" до конца 2019 года маловероятен – топ-менеджер НАК

13:50 02.12.2019
Военный прокурор Ляшенко возглавил прокуратуру Луганской области

Военный прокурор Ляшенко возглавил прокуратуру Луганской области

12:41 02.12.2019
Оржель заявляет о политическом решении по смене руководства стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго"

Оржель заявляет о политическом решении по смене руководства стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго"

09:57 02.12.2019
Кабмин обнародовал распоряжение об увольнении главы "Энергоатома" Недашковского

Кабмин обнародовал распоряжение об увольнении главы "Энергоатома" Недашковского

19:22 29.11.2019
У "Нафтогаза" проблемы с принудительным взысканием с "Газпрома" в Германии, Польше и Молдове – топ-менеджер "Нафтогаза"

У "Нафтогаза" проблемы с принудительным взысканием с "Газпрома" в Германии, Польше и Молдове – топ-менеджер "Нафтогаза"

18:55 29.11.2019
"Газпром" и новый оператор ГТС Украины в Вене продолжают согласовывать соглашения об интерконнекте - топ-менеджер "Нафтогаза"

"Газпром" и новый оператор ГТС Украины в Вене продолжают согласовывать соглашения об интерконнекте - топ-менеджер "Нафтогаза"

18:47 29.11.2019
Украина и РФ обсуждают возможность выплаты "Газпромом" $3 млрд по арбитражу газом - топ-менеджер "Нафтогаза"

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты "Газпромом" $3 млрд по арбитражу газом - топ-менеджер "Нафтогаза"

17:41 29.11.2019
Украина и РФ начали согласование договора о присоединении сетей по европейским правилам – "Нафтогаз"

Украина и РФ начали согласование договора о присоединении сетей по европейским правилам – "Нафтогаз"

16:44 29.11.2019
Минэкономики уволило руководителей пяти заводов "Укрспирта"

Минэкономики уволило руководителей пяти заводов "Укрспирта"

13:38 29.11.2019
Кабмин объявил повторный конкурс на главу Госкино - Бородянский

Кабмин объявил повторный конкурс на главу Госкино - Бородянский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДТЭК за 9 мес. снизил импорт угля на 20,1%, его добычу – на 8,9%

Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника

Конкурс на главу "Нафтогаза" до конца 2019 года маловероятен – топ-менеджер НАК

Прямые поставки газа в Украину из РФ будут напрямую зависеть от компенсации Россией по арбитражам – глава Минэкоэнерго

"Кернел" заключил первый беспоставочный валютный форвард на украинском рынке

ПОСЛЕДНЕЕ

IKEA решила открыть магазин в Украине после запуска e-commerce весной-2020

Саудовская Аравия в январе сильно снизит цены на нефть для Северо-Западной Европы

Госгеонедр запустила data-room по трем выставленным на СРП-конкурсы участкам

ВАКС отклонил апелляцию Шульги на 15,4 млн грн залога в деле VAB Банка

Суд в Великобритании рассмотрит коллективный иск к Volkswagen

Оценка роста ВВП Южной Кореи в III квартале осталась на уровне 0,4%

Цены на нефть растут во вторник

Минэкоэнерго: решения о смене руководства "Укрэнерго" и "Нафтогаз" не входят в компетенцию министерства

ДТЭК за 9 мес. снизил импорт угля на 20,1%, его добычу – на 8,9%

Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА