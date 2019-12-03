Коболев нацелен на работу со своей командой в "Нафтогазе", Милованов заявляет об отсутствии планов менять руководство НАК

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявляет о намерениях продолжить работу в руководстве компании.

"С момента назначения меня на должность главы Нафтогаза я привык к регулярному процессу моего "съема". Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла… Поэтому работаем дальше", - написал Коболев на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что любит свою работу и верит в успех своей команды. "Потому что она сильная и уже много раз доказывала свою способность побеждать. В самых сложных ситуациях. И конкурсах. Даже тех, на которые нас не приглашали", - написал Коболев.

Отсутствие каких-либо кадровых изменений в руководстве НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил и министр развития экономики, торговли сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Я думаю, что здесь есть неправда определенная. Именно по "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно было понято, или превратно. По "Нафтогазу" никакого процесса нет - ни по наблюдательным советам, ни по руководству "Нафтогаза", - сказал Милованов в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

Ранее, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил планы Кабинета министров сменить руководство стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновить их наблюдательные советы.

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при желании смогут принять участие в соответствующих конкурсах.