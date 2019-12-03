Саудовская Аравия в январе сильно снизит цены на нефть для Северо-Западной Европы

Саудовская Аравия в январе существенно снизит цены на все сорта нефти, которые экспортируются в страны Северо-Западной Европы, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Вместе с тем, стоимость нефти "легких" марок для Азии поднимется на $0,3-1,7 за баррель - до максимальных отметок с начала 2014 года. Наиболее существенно подорожает Arab Super Light, которая будет стоить на $8,45 за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая.

Для американских клиентов стоимость нефти в следующем месяце не изменится, для покупателей из средиземноморских государств - уменьшится. Исключением в обоих случаях является Arab Extra Light, которая подорожает.