Экономика

09:35 03.12.2019

Саудовская Аравия в январе сильно снизит цены на нефть для Северо-Западной Европы

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Саудовская Аравия в январе сильно снизит цены на нефть для Северо-Западной Европы

Саудовская Аравия в январе существенно снизит цены на все сорта нефти, которые экспортируются в страны Северо-Западной Европы, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Вместе с тем, стоимость нефти "легких" марок для Азии поднимется на $0,3-1,7 за баррель - до максимальных отметок с начала 2014 года. Наиболее существенно подорожает Arab Super Light, которая будет стоить на $8,45 за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая.

Для американских клиентов стоимость нефти в следующем месяце не изменится, для покупателей из средиземноморских государств - уменьшится. Исключением в обоих случаях является Arab Extra Light, которая подорожает.

Теги: #нефть #саудовская_аравия
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