Экономика

09:26 03.12.2019

Госгеонедр запустила data-room по трем выставленным на СРП-конкурсы участкам

2 мин читать

Государственная служба геологии и недр запустила data-room геологических данных по Груневскому, Ахтырскому, Ичнянскому участкам, выставленным на конкурс по разработке на основании соглашений о разделе продукции (СРП), сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет, в частности, о специально отведенном помещении в задании ГНПП "Геоинформ Украины" (Киев, ул.Антона Цедика, 16, комната 204), где собраны все материалы, необходимые для принятия инвесторами решения.

"Мы сделали первый, очень важный шаг навстречу инвесторам – в одном месте собрали огромные массивы информации, которая ранее была разбросана по всей стране, и максимально облегчили доступ к ней", – цитирует пресс-служба главу Госгеонедр Романа Опимаха.

Информация представлена как в физическом, так и в электронном форматах. Для получения доступа к ней недропользователям необходимо оставить онлайн-заявку на сайте Госгеонедр. Соответствующий запрос будет рассматриваться в течение суток, после чего пользователю будет направлен официальный ответ с информацией о дате возможного визита.

Как сообщалось, конкурсы по Груневскому (Сумская и Полтавская обл.), Ахтырскому (Сумская, Полтавская и Харьковская обл.), Ичнянскому (Черниговская обл.) углеводородным участкам были объявлены в начале августа 2019 года. Изначально планировалось, что заявки на участие будут приниматься в течение трех месяцев. Однако в октябре правительство приняло решение о продлении срока приема документов.

Площадь Груневского участка составляет 1,083 тыс. кв. км, Ахтырского – 672 кв. км, Ичнянского – 2,086 тыс. кв. км. Согласно условиям конкурсной документации, утвержденным в конце 2018 года, по первому и второму участку, победители должны будут в течение первого этапа геологоразведочных работ (первые пять лет) обеспечить бурение не менее двух разведочных скважин и проведение 3D-сейсмики. Участник, одержавший победу в конкурсе по третьему участку, – бурение не менее трех скважин и проведение 3D-сейсмики.

Минимальный объем инвестиций по Груневскому и Ахтырскому участкам составляет по 500 млн грн, по Ичнянскому – 900 млн грн.

Срок действия СРП – 50 лет. Доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, максимальная доля компенсационной продукции, за счет которой инвестору будут возмещены его расходы, равна 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).

Теги: #госгеонедр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:53 08.11.2019
Гончарук поставил новому главе Госгеонедр задачу в течение 2 месяцев навести порядок в ведомстве

Гончарук поставил новому главе Госгеонедр задачу в течение 2 месяцев навести порядок в ведомстве

12:00 02.10.2019
Опимах заявил о намерении возглавить Госгеонедр

Опимах заявил о намерении возглавить Госгеонедр

16:57 26.09.2019
Кабмин назначил врио главы Госгеонедр директора департамента геологического контроля службы

Кабмин назначил врио главы Госгеонедр директора департамента геологического контроля службы

16:33 02.08.2019
Госгеонедр выставила на электронный нефтегазовый аукцион 5 участков, один из них за 254 млн грн

Госгеонедр выставила на электронный нефтегазовый аукцион 5 участков, один из них за 254 млн грн

11:58 04.06.2019
В Хмельницкой области задержана группа лиц, вымогавших у директора гранитных карьеров более $400 тыс. для прекращения давления на бизнес

В Хмельницкой области задержана группа лиц, вымогавших у директора гранитных карьеров более $400 тыс. для прекращения давления на бизнес

21:02 23.04.2019
Госгеонедра продало в "Прозорро" лицензии на месторождения графита, бериллиевых, титан-апатитовых и циркон-флюоритовых руд за 142,2 млн грн

Госгеонедра продало в "Прозорро" лицензии на месторождения графита, бериллиевых, титан-апатитовых и циркон-флюоритовых руд за 142,2 млн грн

20:50 12.03.2019
Госгеонедр приостановила действие спецразрешения "Пром-Энерго продукт" на Васищевскую газоконденсатную площадь

Госгеонедр приостановила действие спецразрешения "Пром-Энерго продукт" на Васищевскую газоконденсатную площадь

14:16 27.02.2019
Госгеонедр выставит до конца мая на продажу на электронных торгах 30 нефтегазовых участков

Госгеонедр выставит до конца мая на продажу на электронных торгах 30 нефтегазовых участков

11:22 11.12.2018
Госгеонедр продлила срок действия 23 спецразрешений "Укрнафты" на добычу углеводородов

Госгеонедр продлила срок действия 23 спецразрешений "Укрнафты" на добычу углеводородов

12:48 06.12.2018
Госгеонедр выставил в "ProZorro. Продажи" первые 10 спецразрешений на нефтегазовые участки

Госгеонедр выставил в "ProZorro. Продажи" первые 10 спецразрешений на нефтегазовые участки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДТЭК за 9 мес. снизил импорт угля на 20,1%, его добычу – на 8,9%

Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника

Конкурс на главу "Нафтогаза" до конца 2019 года маловероятен – топ-менеджер НАК

Прямые поставки газа в Украину из РФ будут напрямую зависеть от компенсации Россией по арбитражам – глава Минэкоэнерго

"Кернел" заключил первый беспоставочный валютный форвард на украинском рынке

ПОСЛЕДНЕЕ

Саудовская Аравия в январе сильно снизит цены на нефть для Северо-Западной Европы

ВАКС отклонил апелляцию Шульги на 15,4 млн грн залога в деле VAB Банка

Суд в Великобритании рассмотрит коллективный иск к Volkswagen

Оценка роста ВВП Южной Кореи в III квартале осталась на уровне 0,4%

Цены на нефть растут во вторник

Минэкоэнерго: решения о смене руководства "Укрэнерго" и "Нафтогаз" не входят в компетенцию министерства

ДТЭК за 9 мес. снизил импорт угля на 20,1%, его добычу – на 8,9%

Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника

ЕЦБ будет действовать "решительно" для достижения цели по инфляции в еврозоне - Лагард

Кабмин утвердил порядок органического производства и обращения органической продукции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА