Госгеонедр запустила data-room по трем выставленным на СРП-конкурсы участкам

Государственная служба геологии и недр запустила data-room геологических данных по Груневскому, Ахтырскому, Ичнянскому участкам, выставленным на конкурс по разработке на основании соглашений о разделе продукции (СРП), сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет, в частности, о специально отведенном помещении в задании ГНПП "Геоинформ Украины" (Киев, ул.Антона Цедика, 16, комната 204), где собраны все материалы, необходимые для принятия инвесторами решения.

"Мы сделали первый, очень важный шаг навстречу инвесторам – в одном месте собрали огромные массивы информации, которая ранее была разбросана по всей стране, и максимально облегчили доступ к ней", – цитирует пресс-служба главу Госгеонедр Романа Опимаха.

Информация представлена как в физическом, так и в электронном форматах. Для получения доступа к ней недропользователям необходимо оставить онлайн-заявку на сайте Госгеонедр. Соответствующий запрос будет рассматриваться в течение суток, после чего пользователю будет направлен официальный ответ с информацией о дате возможного визита.

Как сообщалось, конкурсы по Груневскому (Сумская и Полтавская обл.), Ахтырскому (Сумская, Полтавская и Харьковская обл.), Ичнянскому (Черниговская обл.) углеводородным участкам были объявлены в начале августа 2019 года. Изначально планировалось, что заявки на участие будут приниматься в течение трех месяцев. Однако в октябре правительство приняло решение о продлении срока приема документов.

Площадь Груневского участка составляет 1,083 тыс. кв. км, Ахтырского – 672 кв. км, Ичнянского – 2,086 тыс. кв. км. Согласно условиям конкурсной документации, утвержденным в конце 2018 года, по первому и второму участку, победители должны будут в течение первого этапа геологоразведочных работ (первые пять лет) обеспечить бурение не менее двух разведочных скважин и проведение 3D-сейсмики. Участник, одержавший победу в конкурсе по третьему участку, – бурение не менее трех скважин и проведение 3D-сейсмики.

Минимальный объем инвестиций по Груневскому и Ахтырскому участкам составляет по 500 млн грн, по Ичнянскому – 900 млн грн.

Срок действия СРП – 50 лет. Доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, максимальная доля компенсационной продукции, за счет которой инвестору будут возмещены его расходы, равна 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).