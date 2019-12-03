Суд в Великобритании рассмотрит коллективный иск к Volkswagen

Коллективный иск к германскому автопроизводителю Volkswagen (VW) в Великобритании подали 90 тыс. владельцев дизельных автомобилей этой марки.

Они требуют возместить ущерб, возникший в связи с манипулированием данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей их машин, сообщает Deutsche Welle.

В 2015 году VW признал, что в 11 млн его машин по всему миру, в том числе в 1,2 млн в Великобритании, было установлено программное обеспечение, позволяющее манипулировать данными экологических тестов.

Ожидается, что в ближайшие две недели в Высоком суде в Лондоне пройдет ряд слушаний, на которых будет установлено, использовал ли VW манипуляции с ПО с целью обойти законодательство в области допустимого уровня загрязнения воздуха.

С точки зрения истцов, двигатели автомобилей VW были "оптимизированы" таким образом, что показания об уровне вредных веществ в выхлопных газах во время тестов были ниже, чем в реальной жизни, что является явным обманом. В свою очередь, представители автоконцерна настаивают на том, что владельцы машин не понесли никакого ущерба от этой манипуляции.

В Германии сейчас также идет рассмотрение прецедентного группового иска к VW в связи с "дизельгейтом", в ходе которого должно быть установлено, в какой мере компания несет ответственность перед примерно 470 тыс. автовладельцев. Истцом выступает Федеральное объединение центров защиты прав потребителей.

К настоящему моменту дизельный скандал уже обошелся Volkswagen в 30 млрд евро. Эти деньги пошли на выплату штрафов, компенсации ущерба и оплаты расходов, связанных с ведением судебных разбирательств, в первую очередь в США.