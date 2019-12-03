Экономика

09:18 03.12.2019

Цены на нефть растут во вторник

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Цены на нефть растут во вторник

Цены на нефть растут во вторник на данных о снижении добычи в странах ОПЕК в преддверии предстоящего на этой неделе заседания нефтедобывающих стран.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 составляет $61,04 за баррель, что на $0,12 (0,2%) выше цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов выросла на $0,43 (0,71%), до $60,92 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,2 (0,36%) - до $56,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,79 (1,43%), до $55,96 за баррель.

Добыча нефти в странах ОПЕК снизилась на 110 тыс. баррелей в сутки в ноябре, согласно данным Bloomberg.

Позитивом для инвесторов также стали новости о том, что страны ОПЕК+ могут договориться о дополнительном сокращении добычи по итогам заседания на этой неделе. Об этом в воскресенье сообщил Ирак, хотя раньше представители участвующих в соглашении стран сигнализировали о нежелании идти на такой шаг.

Тем временем аналитики ожидают, что статистика по запасам нефти в США за прошлую неделю покажет их сокращение впервые с середины октября. Согласно подсчетам опрошенных Bloomberg экспертов, запасы в стране снизились на 1,5 млн баррелей. Официальные данные будут опубликованы в среду.

Теги: #котировки #нефть
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