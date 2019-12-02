Минэкоэнерго: решения о смене руководства "Укрэнерго" и "Нафтогаз" не входят в компетенцию министерства

Решения о смене руководителей НЭК "Укрэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" не входят в сферу компетенции министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Министр пояснил, что потенциальное обновление руководителей и наблюдательных советов государственных компаний является политическим решением. Однако любые изменения будут приниматься по результатам оценки деятельности и показателей эффективности работы компаний в соответствии с процедурой. Новых руководителей в случае необходимости, по словам министра, будут назначать на конкурсной основе, чтобы привлечь к управлению стратегическими предприятиями специалистов высокого уровня", - говорится в сообщении министерства.

Ранее, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил о планах Кабинета министров обновить руководство и наблюдательные советы стратегических компаний. При этом Оржель отметил, что действующие руководители при желании смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.